Первая работа: как выпускникам медвузов Беларуси помогают освоиться в профессии?

Врач Павел Гишман – интерн в отделении анестезиологии и реаниматологии. У него как у молодого специалиста есть льготы – надбавка к зарплате. А совсем недавно он получил арендное жилье. В университет поступал по целевому направлению. Сейчас отрабатывает пять лет.

«Реаниматологом я захотел стать после первого курса, когда я пошел работать уже в практическое здравоохранение. И первое место работы мое было – отделение реанимации. Я начинал с должности санитара», – рассказал врач Борисовской центральной больницы Павел Гишман.

Если у интерна возникают вопросы, он может обратиться к наставнику. Его закрепляют за каждым выпускником медвуза. Опытные врачи не только консультируют по профессиональным вопросам, но и учат быть частью коллектива.

«Мы радуемся тому, что молодые специалисты хотят учиться. И охотно их учим. Для старших поколений это как замена. А для нас это будущий коллега, который будет наравне с нами работать и потом обучать молодых специалистов», – отметил врач-реаниматолог Борисовской центральной больницы Кирилл Иванцов.