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Первая работа: как выпускникам медвузов Беларуси помогают освоиться в профессии?
25.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более двух тысяч выпускников вузов вышли на работу в учреждения здравоохранения Беларуси. В одной из больниц Минской области побывал ректор медицинского университета. Он ознакомился с условиями труда, созданными для молодых специалистов, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Ректор Сергей Рубникович обходит каждое отделение больницы, куда пришли выпускники. Проверяет все: и условия труда, и отношения в коллективе, и состояние жилья.
Врач Павел Гишман – интерн в отделении анестезиологии и реаниматологии. У него как у молодого специалиста есть льготы – надбавка к зарплате. А совсем недавно он получил арендное жилье. В университет поступал по целевому направлению. Сейчас отрабатывает пять лет.
Если у интерна возникают вопросы, он может обратиться к наставнику. Его закрепляют за каждым выпускником медвуза. Опытные врачи не только консультируют по профессиональным вопросам, но и учат быть частью коллектива.
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Ректор Белорусского медицинского университета ознакомился с условиями труда в учреждении здравоохранения, куда распределили выпускников.
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