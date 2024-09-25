ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первая работа: как выпускникам медвузов Беларуси помогают освоиться в профессии?

25.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая работа: как выпускникам медвузов Беларуси помогают освоиться в профессии?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более двух тысяч выпускников вузов вышли на работу в учреждения здравоохранения Беларуси. В одной из больниц Минской области побывал ректор медицинского университета. Он ознакомился с условиями труда, созданными для молодых специалистов, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ректор Сергей Рубникович обходит каждое отделение больницы, куда пришли выпускники. Проверяет все: и условия труда, и отношения в коллективе, и состояние жилья.

«Конечно же, университетом уделяется большое внимание и трудоустройству, распределению и закреплению молодых специалистов на своих рабочих местах. Мы на протяжении месяца, с первых чисел сентября начинаем выезжать на наши учреждения здравоохранения, куда мы распределили наших выпускников», – рассказал ректор Белорусского медицинского университета Сергей Рубникович.

Врач Павел Гишман – интерн в отделении анестезиологии и реаниматологии. У него как у молодого специалиста есть льготы – надбавка к зарплате. А совсем недавно он получил арендное жилье. В университет поступал по целевому направлению. Сейчас отрабатывает пять лет.

«Реаниматологом я захотел стать после первого курса, когда я пошел работать уже в практическое здравоохранение. И первое место работы мое было – отделение реанимации. Я начинал с должности санитара», – рассказал врач Борисовской центральной больницы Павел Гишман.

Если у интерна возникают вопросы, он может обратиться к наставнику. Его закрепляют за каждым выпускником медвуза. Опытные врачи не только консультируют по профессиональным вопросам, но и учат быть частью коллектива.

«Мы радуемся тому, что молодые специалисты хотят учиться. И охотно их учим. Для старших поколений это как замена. А для нас это будущий коллега, который будет наравне с нами работать и потом обучать молодых специалистов», – отметил врач-реаниматолог Борисовской центральной больницы Кирилл Иванцов.

Наиболее востребованные медицинские специалисты в Беларуси – анестезиологи-реаниматологи и хирурги. Проходные баллы в вузах на эти специальности самые высокие.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ректор Белорусского медицинского университета ознакомился с условиями труда в учреждении здравоохранения, куда распределили выпускников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Белорусскую армию надо «встряхнуть» и привести в идеальное состояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2024
Mir24.TV Belarus
25.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика