Как молодые предприниматели создают действительно полезный продукт для путешествий

Источник материала: ProBusiness

Роман Сетько и Анна Качан — создатели проекта Travel Fest . Это бот, который помогает спланировать недорогое автомобильное путешествие по Беларуси. «Мы собрали туристические места нашей страны и поместили информацию о них в удобный формат», — поясняет Роман. Ребята рассказали порталу «Про бизнес» об этапах создания бота, а также о том, за счет чего им удалось хорошо сэкономить.

«В туризме много конкурентов, но одна ниша нам показалась свободной»

Роман: Travel Fest — это чат-бот в Telegram, который помогает спланировать интересные путешествия по Беларуси на персональном автомобиле. Он предлагает множество неочевидных локаций для туризма. Все знают про Мирский, Несвижский замки и т.д., мы же постарались собрать эксклюзив. Некоторые точки брали из баз, которые недоступны для большинства людей. Мы видим, что в туризме много конкурентов: это и турагентства, и блогеры, и создатели путеводителей. Но, как нам показалось, ниша автоматизированных туристических продуктов у нас пока свободна.





Наш проект работает по логике чат-бота. Бот предлагает вам места, куда можно съездить. Вы делаете выбор (можно выбрать сразу несколько мест) и нажимаете на кнопку. Далее программа автоматически строит для вас маршрут по этим точкам и отправляет данные для навигатора. В боте я на видео поясняю, куда можно сходить и сколько это стоит. На каждой точке мы побывали сами и на каждой записали серию коротких видео, которые вы можете просматривать во время вашей поездки. Все это дает эффект нашего присутствия рядом с вами.







































Также бот предложит вам поучаствовать в квесте, приз — скидки у наших партнеров. Например, мы даем скидку 15% на автомойку — логично, что после путешествия хочется смыть мошек с машины.

Роман: Мы с Аней оба учились в стартап-центре БГУ Space University и там стали придумывать для себя проект. У Ани уже была экспертность в сфере туризма и путешествий. У меня — экспертность в IT. Так и пришли к идее создать Travel Fest.

— Откуда у вас, студентов, уже был опыт в туризме и в IT?

Анна: Я раньше работала в компании, которая занималась организацией сплавов на байдарках. Устроилась туда менеджером проектов, доросла до соучредителя.





Роман: Я еще студентом журфака попал в стартап-движуху. Участвовал в предпринимательском форуме, на который через соцсети приглашали студентов. Потом пошел в IT-продажи, после этого стал менеджером проектов, работал в португальском стартапе. Был продакт-менеджером в белорусском банке, там я получил самый большой опыт: увидел, что из себя представляет крупный бизнес изнутри, посмотрел, как выстраиваются корпоративные связи.

Анна: Сначала я и Рома хотели создать квест по стране. Потом поняли, что такое уже есть, не захотели копировать, поэтому решили сделать простой и бюджетный инструмент для путешествий с элементами квеста. Создавать Travek Fest мы начали в нынешнем марте, работу разделили на этапы. Сначала занялись документами, потом маркетингом и SMM. Затем разработали сам чат-бот, начали снимать видео для него.





Роман: Я открыл ИП в родном городе Барановичи: четкий юридический статус нужен в том числе для того, чтобы привлекать партнеров. Оказывая такую услугу, мы должны иметь договор оферты, должны составить положение о персональных данных. Несмотря на то, что мы — маленький стартап, на услуги юристов, а также на организацию съемок, мы потратили около $ 1000. Из них около $ 200 ушло на сайт, его нам сделал знакомый. Эта сумма в $ 1000 включает и расходы на топливо. Всего у нас ушло $ 1500−2000, некоторые согласились работать с нами бесплатно.

В стартап-центре БГУ нас научили классному скиллу: привлекать на работу ребят, давая им взамен возможность получить опыт, т.е. человек трудится за кейс, а не за деньги. У нас классно получается привлекать «бесплатных» сотрудников. Взамен мы стараемся создать хорошие условия: SMM-щик попросил камеру — мы ее купили. Также мы сэкономили засчет того, что внедрили бота в Telegram, а не стали делать отдельное приложение.





«За два месяца мы проехали по Беларуси 5000 километров»

Роман: Мы объездили все 30 точек, которые есть у нас на карте, и сняли там видео. На этих видео я рассказываю куда сходить, на что посмотреть. Мы в течение почти двух месяцев ездили на эти точки. Это были не поездки ради развлечения, это была работа с 9 утра и до 12 ночи. Для съемок мы составили четкий маршрут и четкий тайминг: куда и во сколько должны приехать, когда должны уехать, чтобы добраться вовремя до следующей локации. Во время съемок нам нужен естественный свет, не закат.

Съемки — это очень веселый и очень сложный процесс. Например, я вроде грамотный человек, но могу допускать ошибки в речи: сказать «ложит» вместо «кладет». Аня следит за этим и за каждую ошибку мне от нее прилетает, иногда у нас разгораются жаркие споры (Улыбается — прим.автора). Хотя это правильно, нужно давать клиенту качественный продукт.





Роман: Основное время тратилось даже не на съемки, а на дорогу. Да, вся Беларусь — это 500 на 600 километров, но мы ради видео проехали около 5000 километров по стране. Думаю, по каждой точке мы проедемся еще раз, снимем там что-нибудь еще. Сейчас у нас 30 локаций, всего мы хотим найти 150−200 суперэксклюзивных белорусских мест и поместить их в бот.

Роман: Доступ к нашему боту стоит 35 BYN, вы платите один раз. Сейчас одна из наших задач — собрать как можно больше партнеров, которые давали бы скидки нашим пользователям. Хотим, чтобы вложенные 35 BYN окупались нашим клиентам через скидки. Партнеры нужны нам не только ради скидок, а еще для продвижения. Сейчас для привлечения клиентов эффективной себя показывает реклама у блогеров, но для нас отдать $ 1000−1500 за несколько постов у блогеров — это неподъемные ресурсы. Поэтому мы ищем партнеров для взаимной рекламы. Первыми, кто нас поддержал — это компания WestMotors, которая привозит авто под заказ из разных стран. Я давно знаю ребят оттуда, они крутые, адаптивные. Мы решили, что у них наша активная аудитория. Нам хватило 45 минут разговора и они нам сказали: «Мы вас поддержим». WestMotors разыграли автопробег с Travelfest, т.е. с нами. Ребята взяли на себя все финансовые расходы, сняли об этом видеоролики, разместили их у себя в Instagram — а у них более 180 тысяч подписчиков. Мы получили медиаподдержку, от них к нам пришли новые пользователи.





Теперь мы хотим запартнериться с усадьбами, прийти в общепит. Мы будем давать им трафик, а они — скидки нашим клиентам.

Недавно мы привлекли каршеринговую компанию. У нас уже есть оффер, с нами готовы сотрудничать. Есть люди, которые хотят поехать в автопутешествие, но у них нет автомобиля, а каршеринг как раз хочет продвигать идею поездок по Беларуси. Мы хотим, чтобы и каршеринг давал скидку нашим клиентам. Мы готовы на разные варианты креатива и адекватно оцениваем свои силы.





«Еще до старта съемок мы проводили опросы и исследования чтобы понять: а нужен ли наш будущий продукт кому-то, кроме нас»

Роман: Заниматься проектом мы начали несколько месяцев назад, но в него вложено столько времени и сил, что мы четко понимали: у нас точно должно получиться. Самым большим страхом было, а вдруг наш проект никому не нужен? Знаете, почему умирают около 98% проектов? Не из-за управленческой ошибки или чего-то подобного, а из-за того, что они не решали никакую проблему пользователей. Мы решаем проблему — мы даем возможность быстро, самостоятельно и бюджетно спланировать внутреннее путешествие.

Еще до старта съемок мы провели исследование в стартап-центре. Провели опрос, причем, важно не опрашивать знакомых, потому что им неловко делать вам замечания, об этом говорится в книге Роба Фитцпатрика «Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей идеи, если все кругом врут?» Мы исследовали разные сегменты целевой аудитории пытались понять, что конкретно нужно нашей ЦА.





Далее мы выработали пул продуктовых гипотез и пошли проверять их на клиенте. Есть такая штука — тестирование через таргетинг. Мы запускаем фейковую таргетированную рекламу, предлагая услугу, которой у нас на самом деле еще нет. И таким образом собираем первые данные по нашему гипотетическому продукту. Это не мы придумали, у стартапов есть процесс тестирования Fake it till you make it — «Сымитируй, пока ты это не сделаешь». Ведь нам нужно проверить, нужна ли наша услуга кому-то. Условно это выглядело так, что мы запускали рекламу с вопросом: «Хотите суперуникальное путешествие по Беларуси?» Человек кликал на рекламу и писал нам, что он хочет. Когда мы получали данные, то писали что-то вроде «Извините, все даты уже заняты».





В процессе исследования и уже после запуска бота мы поняли, что у нас глобально два сегмента клиентов. Первые — это как раз активные пользователи бота, которые хотят быстро и дешево сами все спланировать, заплатить за это, прямо скажем, копейки и поехать смотреть прикольные места. А вот вторая группа — это те, кто хочет уникальную услугу и кто готов за это хорошо заплатить. Например, был запрос на то, чтобы туристов встретили прямо на границе с хлебом-солью, поэтому мы сейчас активно смотрим в сторону индивидуальных vip-услуг, vip-трансфера.

Анна: Мы уже создаем первый в Беларуси геймифицированный консьерж-сервис, когда все внимание — только на тебя, а не на всю группу туристов. Я путешествовала по консьерж-сервису, мне очень понравилось. К нам едут большим потоком платежеспособные туристы из России и стран ближнего Востока. Основной фокус на них. Мы хотим оказывать суперперсональные туристические услуги для них.





Роман: У стартапов есть такое понятие — North Star метрика, это метрика Полярной звезды, это глобальное направление компании. Наша глобальная цель — не только дополнить карту новыми точками для туризма, а создать экосистему продуктов для путешествий внутри Беларуси, СНГ. Мы следим за рынком travel-стартапов и видим, что сейчас появляется много продуктов наподобие букинга, завязанных с ИИ. Глобально мы хотим стать конкурентом Tripadvisor и Aviasales. Сейчас наш ТОП-1 конкурент — это сервис «Короче» от Aviasales и другие российские сервисы, которые после ухода зарубежных компаний активно идут в создание уже не просто сайтов с бронированием, а целых booking- и travel-экосистем. Наша отдаленная цель — сделать нечто подобное.