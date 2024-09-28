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Развитие взаимной торговли, сферы туризма и цифровизацию документов обсудили в Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства
28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства" height="100%" width="670">
Россия и Беларусь
На подъеме и сфера туризма.
На ближайшие два года утвержден 31 план совместных мероприятий
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Развитие взаимной торговли, сферы туризма и цифровизацию документов обсудили в Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства
В ходе мероприятия подвели результаты делового сотрудничества России и Беларуси за год и оценили перспективы дальнейшего укрепления взаимоотношений стран.
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