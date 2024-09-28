Развитие взаимной торговли, сферы туризма и цифровизацию документов обсудили в Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства" height="100%" width="670">

Россия и Беларусь активизировали деловое сотрудничество . За год взаимная торговля выросла почти на 9%. Такие данные привели в Минске на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, сообщает телеканал «МИР 24».

На подъеме и сфера туризма. Пассажирские перевозки поездами выросли на 20%, авиарейсами – вдвое больше. С учетом спроса к ноябрю между столицами запустят дополнительную «Ласточку». Обсудили и цифровизацию документов: до конца года стороны намерены взаимно признать электронную цифровую подпись.

«Целый блок вопросов мы этим самым разблокируем. Это связано и госзакупками, и с госкомпаниями, доступ белорусских компаний к госзакупкам российских корпораций, с которыми уже соответствующие переговоры ведутся, поэтому для нас это потенциально тоже огромный сегмент белорусского экспорта товаров», – отметил глава администрации президента республики Беларусь Дмитрий Крутой.

«Был поднят очень интересный вопрос об использовании на территории РФ химических волокон, которые делаются в Беларуси, и здесь мы дали поручение просмотреть всю цепочку взаимодействия продавцов и потребителей в этом секторе. Это говорит о глубине кооперационных связей и переплетенности этих связей, насколько мы глубоко взаимосвязаны друг с другом сегодня», – подчеркнул заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.