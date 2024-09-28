ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Развитие взаимной торговли, сферы туризма и цифровизацию документов обсудили в Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства

28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие взаимной торговли, сферы туризма и цифровизацию документов обсудили в <a href=Минске члены Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и Беларусь активизировали деловое сотрудничество. За год взаимная торговля выросла почти на 9%. Такие данные привели в Минске на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, сообщает телеканал «МИР 24».

На подъеме и сфера туризма. Пассажирские перевозки поездами выросли на 20%, авиарейсами – вдвое больше. С учетом спроса к ноябрю между столицами запустят дополнительную «Ласточку». Обсудили и цифровизацию документов: до конца года стороны намерены взаимно признать электронную цифровую подпись.

«Целый блок вопросов мы этим самым разблокируем. Это связано и госзакупками, и с госкомпаниями, доступ белорусских компаний к госзакупкам российских корпораций, с которыми уже соответствующие переговоры ведутся, поэтому для нас это потенциально тоже огромный сегмент белорусского экспорта товаров», – отметил глава администрации президента республики Беларусь Дмитрий Крутой.

«Был поднят очень интересный вопрос об использовании на территории РФ химических волокон, которые делаются в Беларуси, и здесь мы дали поручение просмотреть всю цепочку взаимодействия продавцов и потребителей в этом секторе. Это говорит о глубине кооперационных связей и переплетенности этих связей, насколько мы глубоко взаимосвязаны друг с другом сегодня», – подчеркнул заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

На ближайшие два года утвержден 31 план совместных мероприятий Союзного государства. Среди ключевых направлений – импортозамещение в машиностроении, гидравлике и микроэлектронике.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе мероприятия подвели результаты делового сотрудничества России и Беларуси за год и оценили перспективы дальнейшего укрепления взаимоотношений стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тонкие нити металла: как закаляется белорусская сталь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2024
Mir24.TV Belarus
28.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика