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Лукашенко: Любой российский регион для Беларуси – очень близкий
01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Такую формулу сотрудничества предложил Александр Лукашенко российским губернаторам. Президент провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым, передает «МИР 24».
По словам белорусского лидера, Минск способен
Глава Якутии подтвердил заинтересованность в белорусской технике. В регионе уже работают полторы тысячи карьерных самосвалов, больше семи тысяч тракторов, дорожные и коммунальные машины. Поставки этих и других видов товаров будут наращивать.
Также Александр Лукашенко предложил наращивать контейнерные поставки продовольствия и развивать сотрудничество в строительной сфере и ювелирной отрасли.
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Президент Беларуси провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
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