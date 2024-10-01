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Лукашенко: Любой российский регион для Беларуси – очень близкий

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Любой российский регион для Беларуси – очень близкий
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Если что-то попало под запрет, покупайте белорусское. Такую формулу сотрудничества предложил Александр Лукашенко российским губернаторам. Президент провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым, передает «МИР 24».

По словам белорусского лидера, Минск способен заместить внушительную часть товаров, которые недоступны из-за ограничений Запада. Это касается всех регионов России. Якутии, например, нужна замена импортной горнодобывающей техники. Президент обратил внимание гостя на карьерные самосвалы белорусского производства, которые популярны и востребованы во всем мире.

«Мы работаем комплексно. При вашем желании и готовности сделать ставку на наши машины и оборудование Беларусь сможет организовать в Якутии мультибрендовый сервисный центр. Главное, чтобы объемы были для этого. Любой российский регион для нас – очень близкие люди. Мы с Сахалином, Владивостоком активно сотрудничаем. Ну, а вы, считайте, на полпути. Так что не так уж и далеко вы от нас находитесь», – отметил Лукашенко.

Глава Якутии подтвердил заинтересованность в белорусской технике. В регионе уже работают полторы тысячи карьерных самосвалов, больше семи тысяч тракторов, дорожные и коммунальные машины. Поставки этих и других видов товаров будут наращивать.

«Мы обязаны все вместе сделать так, чтобы уйти от диктата Запада в области критических технологий. Наши страны, я считаю, способны совместно делать любую технологию, которая вообще в мире существует. Главное, было бы желание, были на это настроены коллективы, люди», –подчеркнул Айсен Николаев.

Также Александр Лукашенко предложил наращивать контейнерные поставки продовольствия и развивать сотрудничество в строительной сфере и ювелирной отрасли.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел переговоры с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
 
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