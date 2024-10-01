Время пришло. Плюсы и минусы перехода ИП в частные унитарные предриятия

Источник материала: ProBusiness



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Сегодня стартует «бесшовный» переход ИП в юрлица, поэтому мы рассмотрели, какие плюсы и минусы есть сейчас у частных предприятий. «Впервые я рассуждал об этом в 2007 году, когда ИП переходили в УП по указу № 302, — говорит юрист , ведущий блога „Про договоры“ Илья Латышев. — Тогда деревья были выше, трава зеленее и у ЧУПов было больше плюсов, нежели сейчас. Да и форма ЧУП тогда была единственным и безальтернативным вариантом для тех, кто создавал или вел бизнес один и не хотел брать себе „номинальных“ соучредителей». Эксперт рассказал, что изменилось с тех пор и какие плюсы остались.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

Плюсы перехода из ИП в ЧУП

Всего таких плюсов четыре:

1. Количество учредителей — один. Это означает, что единственный учредитель может самостоятельно принимать любые управленческие решения, касающиеся его унитарного предприятия. В 2007-м одного учредителя мог иметь только ЧУП, в ООО их было 2 и более. Сейчас ООО может создавать и один учредитель, поэтому этот плюс перестал быть прерогативой исключительно УП.

2. Несомненным плюсом унитарного предприятия является то, что его местонахождением может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) учредителя унитарного предприятия. Это возможно при наличии двух моментов:

жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в долевой или совместной собственности) — с согласия иного собственника (всех собственников), а также всех совершеннолетних членов его семьи (членов семьи всех собственников), проживающих в этом помещении;

он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением жилого помещения государственного жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в документе, удостоверяющем личность, либо сведения в карточке регистрации, — с согласия собственника (всех собственников) жилого помещения частного жилищного фонда, а также проживающих в данном помещении всех совершеннолетних членов семьи собственника (всех собственников).

Однако следует все же помнить, что осуществление производственной деятельности (выполнение работ, оказание услуг) созданного унитарного предприятия в таком жилом помещении не допускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, определенном законодательством. То есть «юридический адрес» будет числиться в этом жилом помещении, однако для размещения работников (офиса) необходимо будет искать нежилое помещение.

При «бесшовном» переходе ИП в юрлицо возможность иметь юрадрес дома предоставляется не только для ЧУП, но и для юрлица любой формы, которое регистрирует вчерашний предприниматель. И, кстати, при «бесшовном» переходе ИП в юрлицо размещение юрадреса дома не повлечет за собой повышение платы за ЖКУ.

3. Унитарное предприятие отличается простотой своей организационной структуры, поскольку предполагает в качестве обязательного лишь один орган предприятия — руководителя (директор, генеральный директор).





4. Еще одним плюсом унитарных предприятий является возможность учредителя в любой момент изъять из ЧУП имущество. Принимаешь решение, если необходимо, платишь налог — и имущество твое. В ООО такое в принципе невозможно, т.к. собственником имущества является ООО и учредитель максимум что может сделать с имуществом — это его купить.

Когда-то плюсами ЧУП также было:

наличие только одного учредительного документа — Устава (что в 4 раза снижало расходы на нотариальное удостоверение документов при регистрации по сравнению с ООО);

право учредителя, который является директором, работать по совместительству;

возможность не иметь главного бухгалтера.

Но сейчас это уже не плюсы ЧУП, а реальность для всех: ООО тоже имеет только устав, а нотариальное заверение учредительных документов уже давно отменили; всем директорам разрешили работать по совместительству; и все микроорганизации могут не иметь главного бухгалтера.

Минусы перехода из ИП в ЧУП

Теперь рассмотрим минусы унитарного предприятия. Их также стало меньше, но они все равно остались:

1. Все имущество частного предприятия принадлежит его учредителю на праве собственности, а ЧУПу принадлежит на праве хозяйственного ведения. Этот дуализм неюристам непонятен, а у юристов вызывает споры относительно того, может ли учредитель продать товар своему же УП или дать ему заем. Ведь собственником товара или денег в этих случаях все равно останется учредитель. Но на практике займы от учредителей на ЧУПы выдаются, товары продаются и все работает нормально.

2. Если учредитель является также и директором УП, то в случае смерти этого лица велика вероятность того, что УП на долгое время останется неуправляемым. Уменьшить проблемы в этом случае позволяет наличие доверенности от директора. Но на практике в 95% случаев она отсутствует…

3. Основным минусом унитарного предприятия (что в 2007-м, что сейчас) является сложность «выхода» из бизнеса. Участник ООО или ОДО может в любой момент либо продать свою долю, либо просто написать заявление о выходе и с момента получения заявления обществом больше не являться его участником. В унитарном предприятии такие варианты невозможны.

Продажа бизнеса в данном случае возможна в форме продажи предприятия как имущественного комплекса либо путем реорганизации унитарного предприятия в хозяйственное общество с последующей продажей доли учредителя УП.





Первый вариант предполагает необходимость регистрации предприятия как имущественного комплекса в Национальном кадастровом агентстве, а затем продавать его как объект недвижимости. За этим следуют повышенные денежные и временные затраты.

Вариант реорганизации проходит быстрее и дешевле, однако для ряда случаев он не подходит. Например, если у ЧУП есть определенные разрешительные документы, которые сложно потом будет переоформить на ООО.

Мифы

Когда-то еще среди потенциальных учредителей ЧУП ходил миф о повышенной ответственности учредителей унитарных предприятий. Многие считали, что по долгам унитарного предприятия могут даже конфисковать квартиру учредителя.

Однако сейчас уже таких страхов вроде бы нет. А я напомню, что ответственность учредителей по долгам юрлиц во всех организационно-правовых формах будет одинаковой.

Сейчас же, накануне «бесшовного перехода», про ЧУПы ходит другой миф — что в них проще «вывести деньги» учредителю. Но на самом деле это тоже не соответствует действительности. Порядок начисления и выплаты дивидендов одинаков и для частного предприятия, и для ООО. Разве что, если в ООО несколько участников, то надо собирать общее собрание, а не просто «подмахнуть» решение учредителя или единственного участника.