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Лукашенко: Закрытых тем между Беларусью и Азербайджаном нет
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закрытых тем между Минском и Баку нет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Белорусский лидер передал привет своему коллеге Ильхаму Алиеву, а связи между странами назвал крепкими и близкими, сообщает «МИР 24».
Александр Лукашенко напомнил о договоренностях, которые были достигнуты с Ильхамом Алиевым
Также премьер Азербайджана передал Александру Лукашенко приглашение от Ильхама Алиева приехать на международную конференцию по климату. Она пройдет в ноябре в Баку.
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Белорусский лидер в ходе встречи с премьер-министром Азербайджанской республики передал привет своему коллеге Ильхаму Алиеву.
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