Лукашенко: Закрытых тем между Беларусью и Азербайджаном нет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закрытых тем между Минском и Баку нет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Белорусский лидер передал привет своему коллеге Ильхаму Алиеву, а связи между странами назвал крепкими и близкими, сообщает «МИР 24».

«Мы делаем свое дело во имя наших народов. Наши отношения – это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о договоренностях, которые были достигнуты с Ильхамом Алиевым во время госвизита в Азербайджан в мае этого года. Итогом переговоров стали планы по наращиванию объемов сборки белорусских тракторов, коммунальной и грузовой техники, а также совместные строительные проекты. Кроме того, речь шла и о создании общих предприятий.

«Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджанской Республики, придает особое значение отношениям с Беларусью. И те задачи, которые были поставлены нам президентами Беларуси и Азербайджана, являются дорожной картой для моего правительства. И я говорил со своим коллегой Романом Головченко. Он тоже, и правительство Беларуси так же это воспринимает», – подчеркнул премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Также премьер Азербайджана передал Александру Лукашенко приглашение от Ильхама Алиева приехать на международную конференцию по климату. Она пройдет в ноябре в Баку.