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Экономика замкнутого цикла: как будут использовать промышленные отходы в Беларуси
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 800 тысяч тонн материальных ресурсов извлекается в Беларуси из отходов при вторичной переработке. Все идет в помощь экономике страны. Об этом говорили на выездном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию, передает «МИР 24».
Коммунальные и производственные отходы составляют 55 миллионов тонн ежегодно. Необходимо уменьшить число полигонов твердых бытовых отходов и нарастить переработку мусора. К процессу должны активно подключатся все предприятия страны.
Добавим, что в Беларуси за четыре года построено 10
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В стране за четыре года построено 10 мусоросортировочных заводов.
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