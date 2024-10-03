Экономика замкнутого цикла: как будут использовать промышленные отходы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 800 тысяч тонн материальных ресурсов извлекается в Беларуси из отходов при вторичной переработке. Все идет в помощь экономике страны. Об этом говорили на выездном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию, передает «МИР 24».

Коммунальные и производственные отходы составляют 55 миллионов тонн ежегодно. Необходимо уменьшить число полигонов твердых бытовых отходов и нарастить переработку мусора. К процессу должны активно подключатся все предприятия страны.

«Наше требование, чтобы это было рабочее производство по принципу экономики замкнутого цикла, когда отходы одного предприятия, которые образуются при производстве какого-то вида продукции, могут стать материалом для производства продукции другого предприятия. Чтобы после переработки тот или иной вид продукции поступал в экономику и использовался, а не лежал и накапливался», –заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк.

«Мы сегодня на государственном уровне ставим такую серьезную задачу, чтобы экономика развивалась не в ущерб природе, минимизировать, по крайней мере, это давление. Второе – уменьшить количество отходов и, если они есть, то максимально использовать их повторно, то есть извлекать вторичные материальные ресурсы», – отметила председатель постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию Жанна Чернявская.