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Образовательный сезон для школьников в Белорусском госуниверситете: как старшеклассников готовят к поступлению в вузы?
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Новый образовательный сезон для
В школе юных математиков, несмотря на название, оценки не ставят, но и задачи далеко не детские. Изучают применение инвариантов, уравнения с модулями, тождественные равенства. Преподаватель Борис Задворный убежден, что на каждую задачу можно найти ответ – даже не один. Однако важно не искомое значение, а путь к его получению.
Начать спецкурс можно с пятого класса. Это пригодится будущим астрономам, IT-специалистам, банковским работникам. Решать сложные задачи Милана Аминова учится уже третий год, и результат видно очень хорошо, особенно на олимпиадах.
У юных химиков на спецкурсе углубленно работают со школьной программой. Занимаются дважды в неделю. Это не только хорошие оценки в школе, но и дополнительные знания для успешного поступления, и знакомство с обучением в вузе. Ведь преподаватели останутся те же.
На выбор учеников при Белгосуниверситете предлагают 22 школы – платные и бесплатные, где обучают как привычным школьным предметам, так и журналистике, социологии или прокуратуре. Очно они проходят в основном для школьников из столицы. Для детей из регионов подготовили дистанционный формат.
В системе образования Беларуси самые талантливые школьники из регионов могут поступить в университет без экзаменов – по результатам олимпиады. Тогда при поступлении профильный предмет даст автоматом 100 баллов, а это не только шанс для будущих студентов, но и престиж для университета.
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Образовательный сезон для школьников в Белорусском госуниверситете: как старшеклассников готовят к поступлению в вузы?
Учащиеся 8-11 классов решают олимпиадные задачи, углубленно изучают математику, химию, географию и другие предметы.
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