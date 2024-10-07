Образовательный сезон для школьников в Белорусском госуниверситете: как старшеклассников готовят к поступлению в вузы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Новый образовательный сезон для школьников открылся в Белорусском госуниверситете. Учащиеся 8-11 классов готовятся к поступлению в вузы страны: решают олимпиадные задачи, углубленно изучают математику, химию, географию и другие предметы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В школе юных математиков, несмотря на название, оценки не ставят, но и задачи далеко не детские. Изучают применение инвариантов, уравнения с модулями, тождественные равенства. Преподаватель Борис Задворный убежден, что на каждую задачу можно найти ответ – даже не один. Однако важно не искомое значение, а путь к его получению.

«Анализируем как правильные, так и ошибочные решения, потому что надо понимать, какие ошибки могут встречаться в решении. Есть технические ошибки – неправильно сложил, разделил – а есть глубокие логические ошибки», – объяснил заместитель декана факультета прикладной математики и информатики по профориентации и дополнительному образованию БГУ Борис Задворный.

Начать спецкурс можно с пятого класса. Это пригодится будущим астрономам, IT-специалистам, банковским работникам. Решать сложные задачи Милана Аминова учится уже третий год, и результат видно очень хорошо, особенно на олимпиадах.

«У меня получилось на нескольких олимпиадах благодаря тому, что нам рассказывали на занятиях, решить задачи, которые я до этого не решила бы», – рассказала ученица минской гимназии №32 Милана Аминова.

У юных химиков на спецкурсе углубленно работают со школьной программой. Занимаются дважды в неделю. Это не только хорошие оценки в школе, но и дополнительные знания для успешного поступления, и знакомство с обучением в вузе. Ведь преподаватели останутся те же.

«Мы еще организуем лабораторные занятия на базе химического факультета. Соответственно, помимо того, что ребята улучшают свои знания по химии, они еще учатся работать руками, что немаловажно для химика в будущем», – отметила ассистент кафедры неорганической химии химического факультета БГУ Дарья Леонкова.

На выбор учеников при Белгосуниверситете предлагают 22 школы – платные и бесплатные, где обучают как привычным школьным предметам, так и журналистике, социологии или прокуратуре. Очно они проходят в основном для школьников из столицы. Для детей из регионов подготовили дистанционный формат.

«Мы стараемся с помощью современных средств идти в ногу со временем и увлекать тем самым ребят из различных регионов. У нас созданы равные условия для всех, и каждый ребенок должен иметь право и возможность поступить в лучший вуз нашей страны», – заявил проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочен.

В системе образования Беларуси самые талантливые школьники из регионов могут поступить в университет без экзаменов – по результатам олимпиады. Тогда при поступлении профильный предмет даст автоматом 100 баллов, а это не только шанс для будущих студентов, но и престиж для университета.