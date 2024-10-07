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Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси привились от гриппа: бригада врачей приехала прямо в офис
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудники представительства МТРК «Мир» в Беларуси открыли сезон
Журналистам, операторам, режиссерам и инженерам делали прививку прямо на рабочем месте. На вакцинацию несколько минут. Такой формат медицинских процедур в компании уже традиционный. Проводят ежегодно всем желающим. Но есть и группа риска. К ним врачи относят людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также работников, которые контактируют с большим количеством людей. Например, продавцов, педагогов, журналистов.
Для вакцинации в Беларуси доступны три препарата. На бесплатной основе – инъекция российского производства. Платно – препараты из Франции или Нидерландов.
Подъем заболеваемости эпидемиологи прогнозируют в конце ноября-декабре. К этому времени у населения должен сформироваться коллективный иммунитет.
Кампания вакцинации против гриппа проходит по всей стране. Мобильные бригады продолжат выезжать на крупные предприятия и прививать сотрудников против гриппа.
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На вакцинацию несколько минут. Такой формат медицинских процедур в компании уже традиционный. Проводят ежегодно всем желающим.
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