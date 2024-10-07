Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси привились от гриппа: бригада врачей приехала прямо в офис

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники представительства МТРК «Мир» в Беларуси открыли сезон вакцинации против гриппа . Для этого мобильная бригада врачей приехала прямо в офис телеканала, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Журналистам, операторам, режиссерам и инженерам делали прививку прямо на рабочем месте. На вакцинацию несколько минут. Такой формат медицинских процедур в компании уже традиционный. Проводят ежегодно всем желающим. Но есть и группа риска. К ним врачи относят людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также работников, которые контактируют с большим количеством людей. Например, продавцов, педагогов, журналистов.

«На работе мы проводим много времени, у нас прямые эфиры постоянные и надо все время отслеживать, что происходит у нас на радиостанции. Поэтому так гораздо удобнее, когда приехали, сделали прививку и можно дальше работать», – отметил ведущий Радио «МИР»-Беларусь Андрей Максимов.

«Дома семья, здесь коллеги. Если я что-нибудь перенесу или принесу, то тогда буду или там или там один. Поэтому, фигурально выражаясь, я подставляю плечо своим коллегам или домочадцам. Но вообще, в моем представлении это больше забота об окружающих, чем о себе самом», – поделился ведущий Радио «МИР»-Беларусь Юрий Святокум.

Для вакцинации в Беларуси доступны три препарата. На бесплатной основе – инъекция российского производства. Платно – препараты из Франции или Нидерландов.

«Иммунитет нарабатывается в течение двух-трех недель с момента вакцинации и действует в течение всего сезона до следующей вакцинации», – пояснила медицинская сестра общей практики Надежда Попок.

Подъем заболеваемости эпидемиологи прогнозируют в конце ноября-декабре. К этому времени у населения должен сформироваться коллективный иммунитет.

Кампания вакцинации против гриппа проходит по всей стране. Мобильные бригады продолжат выезжать на крупные предприятия и прививать сотрудников против гриппа.