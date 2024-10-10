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Процедуру государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси упростят
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Процедура государственной регистрации недвижимости в Беларуси должна быть максимально простой и удобной. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании Постоянной комиссии по аграрной политике в Минске.
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