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Процедуру государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси упростят

10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Процедуру государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси упростят
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процедура государственной регистрации недвижимости в Беларуси должна быть максимально простой и удобной. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании Постоянной комиссии по аграрной политике в Минске.

Депутаты обсудили наделение нотариусов дополнительными полномочиями. Юристы получат доступ к информационной базе граждан и будут тесно взаимодействовать с регистраторами. Сама процедура станет не только более удобной, но и более быстрой. Некоторые ее этапы упразднят вовсе.

«Широкий круг присутствующих свидетельствует о важности данного законопроекта не только для юридических лиц, но и простых граждан. В ходе сегодняшнего заседания планируется выслушать все заинтересованные стороны», – заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш.



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Теги: Минск
 
 
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Депутаты обсудили наделение нотариусов дополнительными полномочиями.
 
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