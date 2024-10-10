Процедуру государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси упростят

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Процедура государственной регистрации недвижимости в Беларуси должна быть максимально простой и удобной. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании Постоянной комиссии по аграрной политике в Минске.



Депутаты обсудили наделение нотариусов дополнительными полномочиями. Юристы получат доступ к информационной базе граждан и будут тесно взаимодействовать с регистраторами. Сама процедура станет не только более удобной, но и более быстрой. Некоторые ее этапы упразднят вовсе.