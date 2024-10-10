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Чемпионат кинологов в Минске: служебные собаки поражают умением искать «запрещенку»
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: служебные собаки поражают умением искать «запрещенку»" height="100%" width="670">
В Минске выбирают лучшую cлужебную собаку. На международном чемпионате свое мастерство демонстрируют команды из Беларуси и России. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына наблюдала за испытаниями.
В тайнике сегодня – запрещенное вещество. Если его нашли, спортивная пара получает очки. А четвероногого «сотрудника» после напряженного поиска поощряют: игрой или лакомством. Среди служебных собак чаще встречаются овчарки. Но есть на площадке и опытный лабрадор Тиана. Ее не сбить с толку вкусной приманкой.
Запахи – один из главных раздражителей. Как раз за правильное распознавание приманки команда и получает баллы в копилку.
«Специфические машины, специфические запахи. Вы видите здесь и дизельное топливо, и масла присутствуют. Посторонние запахи и вносят корректировку в работу служебной собаки и ее поведение. Собаки отвлекаются и получают штрафные баллы», – рассказал судья чемпионата Владимир Фурик.
Соревнования считаются сложнее будней кинологов. Например, у пограничной пары 12-часовой рабочий день. Искать запрещенные вещества в авто приходится постоянно. На чемпионате же техника, наоборот, усложняет работу. И здесь на поиск – всего 12 минут.
Судьи следят за каждым шагом участников. Смотрят на слаженность пары. Но основная нагрузка на собаке. За ее работоспособность – первая оценка. Вторая – за точность указания спрятанного вещества.
В программе чемпионата несколько дней соревнований и локаций. Проверят работу кинологов в помещении, с легковым авто, отработают элементы дрессировки. В этом году поиск на человеке заменили более сложным этапом – поиском на местности, чтобы проверить команду при максимальных нагрузках.
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В программе несколько дней соревнований и локаций. Проверяют работу специалистов с собаками в помещении, на местности, в легковом авто.
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