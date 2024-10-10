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Чемпионат кинологов в Минске: служебные собаки поражают умением искать «запрещенку»

10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске выбирают лучшую cлужебную собаку. На международном чемпионате свое мастерство демонстрируют команды из Беларуси и России. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына наблюдала за испытаниями.

В тайнике сегодня – запрещенное вещество. Если его нашли, спортивная пара получает очки. А четвероногого «сотрудника» после напряженного поиска поощряют: игрой или лакомством. Среди служебных собак чаще встречаются овчарки. Но есть на площадке и опытный лабрадор Тиана. Ее не сбить с толку вкусной приманкой.

Собаки видят ложь
Доказано наукой
«По моим наблюдениям лабрадоры всегда голодные. Мы с едой не играем, мы едим по расписанию. Работаем очень много над дифференцировкой запахов, потому что на соревнованиях очень любят подложить колбаску, сыры, лакомства. И своих собак мы учим не отвлекаться на посторонние запахи», – пояснила старший инспектор отделения питомника кинологического центра органов пограничной службы Елена Петрик.

Запахи – один из главных раздражителей. Как раз за правильное распознавание приманки команда и получает баллы в копилку.

«Специфические машины, специфические запахи. Вы видите здесь и дизельное топливо, и масла присутствуют. Посторонние запахи и вносят корректировку в работу служебной собаки и ее поведение. Собаки отвлекаются и получают штрафные баллы», – рассказал судья чемпионата Владимир Фурик.

Соревнования считаются сложнее будней кинологов. Например, у пограничной пары 12-часовой рабочий день. Искать запрещенные вещества в авто приходится постоянно. На чемпионате же техника, наоборот, усложняет работу. И здесь на поиск – всего 12 минут.

«Преступники идут на различные ухищрения при создании тайников: обваривают схроны, чтобы не было запахов. Исходя из этого мы двигаемся дальше. Передаем опыт кинологам», – рассказал начальник питомника кинологического центра органов пограничной службы Юрий Шуппо.

Судьи следят за каждым шагом участников. Смотрят на слаженность пары. Но основная нагрузка на собаке. За ее работоспособность – первая оценка. Вторая – за точность указания спрятанного вещества.

«Мое мнение – собака должна обойти все, так называемый свободный поиск сначала, изучение запаховой карты искомого предмета. Второй этап – это уже системный поиск, где собака должна идти четко, не пропуская мертвых зон. И третий этап – непосредственно вождение кинологом в тех местах, где собака более-менее принюхивалась», – пояснил судья чемпионата Валерий Кердоль.

В программе чемпионата несколько дней соревнований и локаций. Проверят работу кинологов в помещении, с легковым авто, отработают элементы дрессировки. В этом году поиск на человеке заменили более сложным этапом – поиском на местности, чтобы проверить команду при максимальных нагрузках.



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Теги: Минск
 
 
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В программе несколько дней соревнований и локаций. Проверяют работу специалистов с собаками в помещении, на местности, в легковом авто.
 
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