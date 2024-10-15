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Матерей пяти и более детей наградили почетными орденами в Минске

15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День матери отмечают в Беларуси. Более 120 жительниц республики наградили почетными орденами. Их удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За обеденным столом в этом доме всегда весело и шумно. Настоящая семья: мама, папа и пятеро детей. У многодетной мамы Татьяны хлопот немало: накрыть на стол, убраться, поиграть и каждому уделить время.

«У меня есть календарик, где я расписываю полностью, кому нужно в музыкальную школу, в какое время, и иногда нужно быть сразу в нескольких местах. Это счастье, это такая счастливая суета. А на себя? Конечно, особенно когда дети уснут, тогда начинается спокойствие», – рассказала многодетная мать Татьяна Сорокина.

В семье все друг за друга. Старший Семен помогает сестре с английским, а младшие сами убирают за собой игрушки. И все равно удивляются: как маме удается успевать все.

«Это один хочет есть, другой спать, третий гулять хочет, четвертый вообще в магазин куда-то хочет!» – отметила дочь Любовь Сорокина.

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«Когда родители заняты чем-нибудь, то я за всех отвечаю. Что-то приготовить, с чем-то помочь, уроки сделать кому-то, убрать. С ними гуляю и в футбол играю, волейбол, баскетбол. Покачаю на мячике, уложу спать и потом, например, в компьютер дам поиграть», – перечислил сын Семен Сорокин.

За свой труд Татьяна Сорокина получила Орден Матери. А вместе с ней еще 13 минских мам. Это высшая награда для многодетных. Ее дают за рождение пятерых и более детей. Кроме того, это приятный повод для выхода в свет большой семьей.

«Я опять влюбился в свою жену! Потому что я уже достаточно долго не видел ее в красивом платье, праздничную, накрашенную. Она сегодня моя гордость», – отметил многодетный отец Дмитрий Черняков.

Под софитами они словно принцессы. В подарок к празднику помимо наград цветы и аплодисменты.

Многодетным государство помогает материально. После рождения третьего ребенка они получают семейный капитал – почти 31,5 тысячу белорусских рублей. Это около 920 тысяч российских. А если детей еще больше, есть и другие преференции.

«При рождении четвертого, пятого определенные льготы по списанию кредитов, которые образуются в семье при строительстве жилья. И при рождении пятого ребенка мама приобретает дополнительную гарантию в части возможности досрочного ухода на заслуженный отдых, пенсионное обеспечение и ряд других привилегий», – сказал председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.

Орден матери получили уже более тысячи матерей Беларуси. Плюсом премия 2165 белорусских рублей. Или 63 тысячи рублей российских.

День матери дает старт неделе родительской любви. А ровно через семь дней Беларусь отметит и День отца.



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День матери дает старт неделе родительской любви. А ровно через семь дней Беларусь отметит и День отца.
 
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