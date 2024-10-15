Матерей пяти и более детей наградили почетными орденами в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День матери отмечают в Беларуси. Более 120 жительниц республики наградили почетными орденами. Их удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За обеденным столом в этом доме всегда весело и шумно. Настоящая семья: мама, папа и пятеро детей. У многодетной мамы Татьяны хлопот немало: накрыть на стол, убраться, поиграть и каждому уделить время.

«У меня есть календарик, где я расписываю полностью, кому нужно в музыкальную школу, в какое время, и иногда нужно быть сразу в нескольких местах. Это счастье, это такая счастливая суета. А на себя? Конечно, особенно когда дети уснут, тогда начинается спокойствие», – рассказала многодетная мать Татьяна Сорокина.

В семье все друг за друга . Старший Семен помогает сестре с английским, а младшие сами убирают за собой игрушки. И все равно удивляются: как маме удается успевать все.

«Это один хочет есть, другой спать, третий гулять хочет, четвертый вообще в магазин куда-то хочет!» – отметила дочь Любовь Сорокина.