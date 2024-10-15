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Матерей пяти и более детей наградили почетными орденами в Минске
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День матери отмечают в Беларуси. Более 120 жительниц республики наградили почетными орденами. Их удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За обеденным столом в этом доме всегда весело и шумно. Настоящая семья: мама, папа и пятеро детей. У многодетной мамы Татьяны хлопот немало: накрыть на стол, убраться, поиграть и каждому уделить время.
В семье
«Это один хочет есть, другой спать, третий гулять хочет, четвертый вообще в магазин куда-то хочет!» – отметила дочь Любовь Сорокина.
За свой труд Татьяна Сорокина получила Орден Матери. А вместе с ней еще 13 минских мам. Это высшая награда для многодетных. Ее дают за рождение пятерых и более детей. Кроме того, это приятный повод для выхода в свет большой семьей.
«Я опять влюбился в свою жену! Потому что я уже достаточно долго не видел ее в красивом платье, праздничную, накрашенную. Она сегодня моя гордость», – отметил многодетный отец Дмитрий Черняков.
Под софитами они словно принцессы. В подарок к празднику помимо наград цветы и аплодисменты.
Многодетным государство помогает материально. После рождения третьего ребенка они получают семейный капитал – почти 31,5 тысячу белорусских рублей. Это около 920 тысяч российских. А если детей еще больше, есть и другие преференции.
Орден матери получили уже более тысячи матерей Беларуси. Плюсом премия 2165 белорусских рублей. Или 63 тысячи рублей российских.
День матери дает старт неделе родительской любви. А ровно через семь дней Беларусь
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День матери дает старт неделе родительской любви. А ровно через семь дней Беларусь отметит и День отца.
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