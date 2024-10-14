|
Головченко: Беларусь будет усиливать торгово-экономические связи с Оманом
14.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одна из главных целей визита в Оман – усиление торгово-экономических связей между Минском и Маскатом – об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он посещает арабскую страну с официальным визитом и провел ряд двусторонних встреч, передает «МИР 24».
На встрече с наследным принцем Омана и министром молодежи, культуры и спорта глава белорусского правительства подчеркнул, что совместная работа в сфере культуры не прекращалась несмотря ни на что.
В Омане прошли выставки белорусских танцевальных коллективов, была представлена постановка театра оперы и балета. По итогам визита с планируется подписать пакет документов о сотрудничестве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси посещает арабскую страну с официальным визитом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)