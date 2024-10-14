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Головченко: Беларусь будет усиливать торгово-экономические связи с Оманом

14.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна из главных целей визита в Оман – усиление торгово-экономических связей между Минском и Маскатом – об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он посещает арабскую страну с официальным визитом и провел ряд двусторонних встреч, передает «МИР 24».

На встрече с наследным принцем Омана и министром молодежи, культуры и спорта глава белорусского правительства подчеркнул, что совместная работа в сфере культуры не прекращалась несмотря ни на что.

«Я как министр культуры рад, что в этой сфере связи развиваются. Уже прошло несколько культурных мероприятий. Контакты поддерживают и музеи», – отметил наследный принц Омана, министр молодежи, культуры и спорта Зеязин бен Хайтам Аль Саид.

В Омане прошли выставки белорусских танцевальных коллективов, была представлена постановка театра оперы и балета. По итогам визита с планируется подписать пакет документов о сотрудничестве.



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Премьер-министр Беларуси посещает арабскую страну с официальным визитом.
 
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