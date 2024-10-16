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Обследовать организм за 15 минут. Выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Международная выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске. В павильонах представлены мировые новинки, также здесь можно пройти экспресс-исследование организма всего за 15-20 минут, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Телефон, несколько секунд ожидания и результат перед глазами. Так с помощью одной фотографии врачи проверяют родимое пятно на доброкачественность. Всю работу за онколога проводит нейросеть отечественной разработки. Точность диагноза – почти стопроцентная. Обычных врачей это, конечно, не заменит, но работать им станет проще.
Российская диагностическая система – современный аналог радиоизотопного исследования. С помощью контраста позволяет увидеть и локализовать проблему в любом месте организма. Метод безболезненный и совершенно безвредный.
На выставке новинки
«Позиционируя систему здравоохранения на международной арене, мы привлекаем к себе людей, которые хотят получить у нас медицинскую помощь. Качественную, высококачественную, и по очень небольшой цене», – рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов.
В планах подписать немало контрактов на покупку и поставку оборудования. А диалоговые площадки помогут наладить и международные контакты в медицине и смежных отраслях. Выставка «Медицина и здоровье» проходит в стране в 30-й раз. Работать экспозиции будут три дня.
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На выставке представлены новинки медицины Беларуси, России и Казахстана.
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