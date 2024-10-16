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Обследовать организм за 15 минут. Выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске

16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обследовать организм за 15 минут. Выставка «Медицина и здоровье» открылась в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске. В павильонах представлены мировые новинки, также здесь можно пройти экспресс-исследование организма всего за 15-20 минут, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Телефон, несколько секунд ожидания и результат перед глазами. Так с помощью одной фотографии врачи проверяют родимое пятно на доброкачественность. Всю работу за онколога проводит нейросеть отечественной разработки. Точность диагноза – почти стопроцентная. Обычных врачей это, конечно, не заменит, но работать им станет проще.

«Для специалистов на районе, у которого один онколог, и ему нужно экспертное мнение второе, такой небольшой консилиум, или допустим, вы заняты и не можете много времени здоровью уделять. В дальнейшем планируется, чтобы и обычный человек мог просто открыть свой смартфон, ноутбук, сфоткать и получить результаты сразу», – рассказал онколог-хирург из Беларуси Вячеслав Афанасьев.

Российская диагностическая система – современный аналог радиоизотопного исследования. С помощью контраста позволяет увидеть и локализовать проблему в любом месте организма. Метод безболезненный и совершенно безвредный.

«Все, где есть кровь и лимфа, там это можно применять. Это и молочная железа, и гинекология, и онкология, и стопа диабетическая, паращитовидка. Есть большой интерес со стороны белорусских врачей, и я думаю, он скоро появится у вас в клиниках», – рассказал представитель компании по производству медицинского оборудования Илья Зимарев.

На выставке новинки медицины Беларуси, России, Казахстана. В каждом павильоне можно увидеть их и пройти уникальное исследование – проверить координацию, подвижность коленных суставов, отследить уровень слуха и увидеть даже то, что обычно скрыто от глаз.

На площадке в Минске налаживают отношения представители 75 компаний. Это восстановительная, лабораторная и эстетическая медицина, а также лечебный туризм. Белорусское направление особенно популярно у жителей стран Содружества и Китая.

«Позиционируя систему здравоохранения на международной арене, мы привлекаем к себе людей, которые хотят получить у нас медицинскую помощь. Качественную, высококачественную, и по очень небольшой цене», – рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов.

В планах подписать немало контрактов на покупку и поставку оборудования. А диалоговые площадки помогут наладить и международные контакты в медицине и смежных отраслях. Выставка «Медицина и здоровье» проходит в стране в 30-й раз. Работать экспозиции будут три дня.



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Теги: Минск
 
 
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