Обследовать организм за 15 минут. Выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная выставка «Медицина и здоровье» открылась в Минске. В павильонах представлены мировые новинки, также здесь можно пройти экспресс-исследование организма всего за 15-20 минут, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Телефон, несколько секунд ожидания и результат перед глазами. Так с помощью одной фотографии врачи проверяют родимое пятно на доброкачественность. Всю работу за онколога проводит нейросеть отечественной разработки. Точность диагноза – почти стопроцентная. Обычных врачей это, конечно, не заменит, но работать им станет проще.

«Для специалистов на районе, у которого один онколог, и ему нужно экспертное мнение второе, такой небольшой консилиум, или допустим, вы заняты и не можете много времени здоровью уделять. В дальнейшем планируется, чтобы и обычный человек мог просто открыть свой смартфон, ноутбук, сфоткать и получить результаты сразу», – рассказал онколог-хирург из Беларуси Вячеслав Афанасьев.

Российская диагностическая система – современный аналог радиоизотопного исследования. С помощью контраста позволяет увидеть и локализовать проблему в любом месте организма. Метод безболезненный и совершенно безвредный.

«Все, где есть кровь и лимфа, там это можно применять. Это и молочная железа, и гинекология, и онкология, и стопа диабетическая, паращитовидка. Есть большой интерес со стороны белорусских врачей, и я думаю, он скоро появится у вас в клиниках», – рассказал представитель компании по производству медицинского оборудования Илья Зимарев.

На выставке новинки медицины Беларуси , России, Казахстана. В каждом павильоне можно увидеть их и пройти уникальное исследование – проверить координацию, подвижность коленных суставов, отследить уровень слуха и увидеть даже то, что обычно скрыто от глаз.