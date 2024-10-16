|
Энергетический и экологический форум в Беларуси: более 200 компаний представили свою продукцию
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Использование местных видов топлива, наращивание производства электроэнергии и инновационные разработки для отрасли. В Беларуси стартовал
На этом стенде один из самых популярных видов топлива в Беларуси. Торфобрикеты используют для промышленных котельных, покупают их и обычные жители страны. Преимущество в выгодной цене. Производство наладили, уже сегодня на местных видах топлива работает половина теплоисточников Беларуси, и количество таких котельных увеличивается.
Выставка международная. Свои технологии представили компании из Ирана, Китая и России. Вот разработчики из Саратова предлагают белорусскому рынку извещатели. Небольшое устройство может спасти жизнь при утечке газа.
Растет в Беларуси и потребление электроэнергии. Автомобили на этом экологичном виде топлива набирают популярность. Есть запрос на увеличение количества зарядных станций, особенно в спальных районах, и белорусским производителям есть, что предложить.
«Всего выработано уже с момента ее ввода 35,5 миллиарда киловатт часов. Ее доля в электробалансе страны занимает уже порядка 40%. Это позволяет нам и экономически выгодно работать, мы уже заместили порядка 9,5 миллиарда кубометров природного газа», – рассказал министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко.
Пройдет на форуме и несколько десятков деловых мероприятий. Работа площадки станет импульсом к подписанию новых контрактов. Белорусский энергетический и экологический форум проводится с 1995 года. В этот раз он продлится до 18 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдет на форуме и несколько десятков деловых мероприятий. Работа площадки станет импульсом к подписанию новых контрактов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)