Энергетический и экологический форум в Беларуси: более 200 компаний представили свою продукцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Использование местных видов топлива, наращивание производства электроэнергии и инновационные разработки для отрасли. В Беларуси стартовал энергетический и экологический форум Energy Expо 2024. Более 200 компаний представили свою продукцию. Среди экспонатов – множество новинок. Их увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

На этом стенде один из самых популярных видов топлива в Беларуси. Торфобрикеты используют для промышленных котельных, покупают их и обычные жители страны. Преимущество в выгодной цене. Производство наладили, уже сегодня на местных видах топлива работает половина теплоисточников Беларуси, и количество таких котельных увеличивается.

«Вместе с технологиями внедрены современные системы фильтрации и обеспыливания, которые вписываются в существующие действующие экологические нормы нашей Республики, то есть они не хуже газовых и других котельных. Это наше природное достояние республики, оно находится у нас, поэтому, естественно, добывать его и перерабатывать дешевле», – отметил заместитель начальника управления торфяной промышленности Белорусского государственного производственного объединения по топливу и газификации Сергей Гурло.

Выставка международная. Свои технологии представили компании из Ирана, Китая и России. Вот разработчики из Саратова предлагают белорусскому рынку извещатели. Небольшое устройство может спасти жизнь при утечке газа.

«СО, который вырабатывают, например, котлы или горелки какие-то, не чувствуются человеком, по этой причине они считаются одними из самых опасных газов. Не первый раз к вам приезжаем, будем все чаще-чаще приезжать, вы приобретаете наши сигнализаторы, уже устанавливаются во многих домах и коттеджах даже, надеюсь, это будет востребовано еще больше», – пожелал представитель центра инновационных технологий из Саратова Максим Бондаренко.

Растет в Беларуси и потребление электроэнергии. Автомобили на этом экологичном виде топлива набирают популярность. Есть запрос на увеличение количества зарядных станций, особенно в спальных районах, и белорусским производителям есть, что предложить.

«Каждый электромобиль имеет свои технические характеристики, например, если электромобиль имеет бортовое трехфазное устройство на 32 ампера, то такая зарядная станция полностью зарядит аккумуляторную батарею в 80 киловатт часа за четыре. Рынок в целом насыщенный, на самом деле игроки появляются, есть, наверное, пять операторов, которые сегодня плотно развивают свои сети», – проинформировал представитель белорусской компании по производству автомобильных зарядных станций Игорь Чернявский.