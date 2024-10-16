Сергеенко: Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с новым послом Сербии, сообщает «МИР 24».

Дипломат лишь недавно начала свою миссию в Минске. И глава нижней палаты белорусского парламента отметил: Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканах. Обе стороны хотят возобновить активное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере.

«Сербия является самой быстрорастущей экономикой и в нашем регионе, а в первом квартале этого года была самой быстроразвивающейся экономикой даже Европы, у нас проходят очень большие форумы в научной сфере. У Беларуси очень высокий научный потенциал, и медицина у вас очень хорошая, система здравоохранения. И мы, конечно, пытаемся развивать абсолютно все направления сотрудничества на благо наших народов», – отметила чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь Илина Вукайлович.

«Обозначен четкий посыл к развитию вот таких вот доверительных, дружеских отношений, сотрудничество между законодательными органами Сербии и Беларуси. Свидетельством этому является и формирование групп дружбы, многочисленные группы, я знаю, сформированы 35 человек. Мы рассчитываем возобновление, скажем так, активных контактов», – подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергиенко.

В этом году в ноябре Беларусь и Сербия отметят 30-летие установления дипломатических отношений.