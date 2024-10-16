ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергеенко: Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений

16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергеенко: Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений
 Фото: МТРК «Мир»

Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с новым послом Сербии, сообщает «МИР 24».

Дипломат лишь недавно начала свою миссию в Минске. И глава нижней палаты белорусского парламента отметил: Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканах. Обе стороны хотят возобновить активное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере.

«Сербия является самой быстрорастущей экономикой и в нашем регионе, а в первом квартале этого года была самой быстроразвивающейся экономикой даже Европы, у нас проходят очень большие форумы в научной сфере. У Беларуси очень высокий научный потенциал, и медицина у вас очень хорошая, система здравоохранения. И мы, конечно, пытаемся развивать абсолютно все направления сотрудничества на благо наших народов», – отметила чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь Илина Вукайлович.

«Обозначен четкий посыл к развитию вот таких вот доверительных, дружеских отношений, сотрудничество между законодательными органами Сербии и Беларуси. Свидетельством этому является и формирование групп дружбы, многочисленные группы, я знаю, сформированы 35 человек. Мы рассчитываем возобновление, скажем так, активных контактов», – подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергиенко.

В этом году в ноябре Беларусь и Сербия отметят 30-летие установления дипломатических отношений.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканах, подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания
 
Новости дня
Новости разные
 
Энергетический и экологический форум в Беларуси: более 200 компаний представили свою продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2024
Mir24.TV Belarus
16.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика