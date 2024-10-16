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Сергеенко: Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений
16.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламенты Беларуси и Сербии нацелены на развитие доверительных и дружеских отношений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания
Дипломат лишь недавно начала свою миссию в Минске. И глава нижней палаты белорусского парламента отметил: Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканах. Обе стороны хотят возобновить активное сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере.
В этом году в ноябре Беларусь и Сербия отметят 30-летие установления дипломатических отношений.
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Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканах, подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания
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