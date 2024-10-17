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Головченко: Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС
17.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время
Кроме того, глава белорусского правительства выразил благодарность странам-участницам за поддержку во время процедуры вступления страны в ШОС.
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Республика вступила в ШОС в июле этого года, но до этого около 10 лет имела статус наблюдателя.
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