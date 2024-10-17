Головченко: Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова максимально активно включаться во все направления деятельности ШОС. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС в Исламабаде, передает «МИР 24».



Официальный Минск впервые принял в нем участие как полноправный член альянса. Беларусь вступила в ШОС в июле этого года, но до этого около 10 лет имела статус наблюдателя. Глава белорусского правительства предложил сотрудничать в сфере экономики. Важнейший момент – продовольственная безопасность. Беларусь будет делиться своим опытом в организации эффективного сельского хозяйства и развитии аграрной науки. Немаловажна и безопасность в странах ШОС.

«Мы вступили в ШОС в период, когда назрела необходимость ее комплексной модернизации применительно к современным геополитическим реалиям. Это связано и с растущим числом членов семьи ШОС, и с важностью обеспечения ее эффективной работы. Мы готовы участвовать в совершенствовании уставных документов и положений, структуры и форм работы секретариата и региональной антитеррористической структуры ШОС. Поддерживаем проведение мероприятий в формате «ШОС плюс», апробированном в рамках председательства Казахстана», – отметил Роман Головченко.

Кроме того, глава белорусского правительства выразил благодарность странам-участницам за поддержку во время процедуры вступления страны в ШОС.