Технологии VS традиции прошлого поколения. Почему стоит выбирать OptiDriving для оценки водителей

Источник материала: ProBusiness





В современных реалиях оценка водителей — это не просто формальность, а выгодное вложение для компании. Она помогает оптимизировать расходы на топливо, снизить износ техники и минимизировать риски ДТП, что в конечном итоге отражается на прибыли предприятия. Могут ли штатные системы европейских автопроизводителей справедливо оценить каждого водителя? Запрос рынка сейчас уперся в технологический тупик, преодолеть который возможно только с помощью Искусственного интеллекта и Data Science. Попробуем разобраться, почему системы прошлых поколений не решают и не могут решить задачи объективной оценки водителей.

Почему Экодрайвинг ушел в разряд отсталых технологий?

Функционал Экодрайвинга достаточно ограничен и не точен: датчики автомобиля могут давать погрешности в измерениях, особенно в сложных дорожных условиях. Также он не учитывает ряд внешних факторов: погодные условия, состояние дороги, интенсивность движения и т.д., которые могут существенно влиять на стиль вождения.

Изначально Экодрайвинг использовал акселерометры в GPS-трекерах. Если торможение больше, чем максимальный порог — штраф. Быстрее разрешенного порога разгон — штраф. В этом-то и его ограниченность, т.к. для одного и того же автомобиля в загруженном и пустом состоянии, при одном и том же нажатии на педаль газа ускорение будет разным. Как же тогда выставить допустимый порог разгона? Только если он очень высокий, то его превышение будет говорить об агрессивном, экстремальном поведении. А это лишь 0,5% от всех действий водителя за рулем. Кого это может заинтересовать — только тех, кто платит за аварии.

Единственная сфера, где примитивный Экодрайвинг нашел какой-то спрос — это страховая телематика. Оказалось, что потери топлива в основном состоят из мелких нажатий водителя на педали тормоза и газа. Это малые ускорения/торможения создают меньше колебаний кузова автомобиля при движении по нашим дорогам. По амплитуде их выделить невозможно, а без их выделения нельзя определить топливную эффективность водителя и действий водителя, которые ее вызвали. А что же делать, когда очень хочется продать что-то клиенту?

Продавцы Экодрайвинга пошли другим путем. Решили считывать из бортовых датчиков автомобиля по CAN-шине разные параметры, которые косвенно связаны с расходом топлива. Многие пробовали так делать. Показывали клиенту количество торможений и нажатий на газ, обороты двигателя, время движения на круиз-контроле и прочее. А дальше пользователь должен был сам подвигать ручками этого «музыкального эквалайзера», и сам решить: какой параметр больше говорит о качественной езде — тот параметр и вверх. Какой кажется не важным, соответственно, — вниз. В результате оценка водителей ведется огульно, и по субъективному мнению одного из сотрудников. Именно такой принцип сегодня заложен в известные нам системы Экодрайвинга.

Все маршруты разные: кто-то едет по загруженным улицам, а кто-то по пустынным. Как сравнивать этих водителей на основе количества торможений?



Все же зависит от сложности выданного водителю маршрута. Кроме того, показатели из CAN-шины лишь косвенно связаны с расходом топлива — и обороты, и нажатия на газ и тормоз. А длительное движение на круизе в холмистой местности вообще неоправданно увеличивает расход топлива. Судить о расходе топлива и экономичности водителя по всем этим параметрам это то же самое, что судить о весе человека по длине его тени. В целом они связаны, но есть куча оговорок. Поэтому системы Экодрайвинга или Скоринга водителей многих не удовлетворяют.

Как решить эти проблемы совершенно иначе?





На рынке появилось абсолютно новое решение OptiDriving . Первая система интеллектуальной оценки качества вождения, инструмент мотивации водителей и удержания качественных сотрудников — высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс на основе ИИ и Data Science. И это разработка белорусской компании Infinium .

В чем разница OptiDriving и систем прошлого поколения?

Искусственный Интеллект оценивает не по уровню ускорений, оборотов, а по профилю экономически-значимых действий водителя, учитывая сложность маршрута, плотность трафика, количество поворотов и перекрестков, вес груза и др.

Принцип работы системы OptiDriving

Во-первых, на автомобиль устанавливается блок оценки потерь энергии на основе Big Data анализа. Он 200 раз в секунду фиксирует мельчайшие маневры автомобиля, убирает посторонние шумы и выделяет профиль потерь энергии за рейс в связке с каждым действием водителя. То есть работа водителя в дороге раскладывается на «элементарные частицы», связывается с потерями энергии, снижением КПД двигателя автомобиля, которого могло и не быть.

Во-вторых, используется собранная за 20 лет Big Data движения более 4500 автомобилей на всех дорогах Европы и Азии. Накопленная база данных позволяет применение Data Science и дает возможность сравнивать движение каждого вашего автомобиля с тысячами аналогичных машин на том же участке дороги. Оценивать, как ваш водитель вел здесь машину в сравнении с тысячами его коллег по отрасли в таких же условиях трафика.







То есть система OptiDriving «прикладывает» вашего водителя к «линейке» реально достижимой эффективности работы тысяч других обезличенных водителей на каждом участке.

Этим решена задача объективного сравнения сложности маршрута у каждого водителя.

OptiDriving одновременно решает и проблему: