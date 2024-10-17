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Технологии VS традиции прошлого поколения. Почему стоит выбирать OptiDriving для оценки водителей

17.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В современных реалиях оценка водителей — это не просто формальность, а выгодное вложение для компании. Она помогает оптимизировать расходы на топливо, снизить износ техники и минимизировать риски ДТП, что в конечном итоге отражается на прибыли предприятия. Могут ли штатные системы европейских автопроизводителей справедливо оценить каждого водителя? Запрос рынка сейчас уперся в технологический тупик, преодолеть который возможно только с помощью Искусственного интеллекта и Data Science. Попробуем разобраться, почему системы прошлых поколений не решают и не могут решить задачи объективной оценки водителей.

Почему Экодрайвинг ушел в разряд отсталых технологий?

Функционал Экодрайвинга достаточно ограничен и не точен: датчики автомобиля могут давать погрешности в измерениях, особенно в сложных дорожных условиях. Также он не учитывает ряд внешних факторов: погодные условия, состояние дороги, интенсивность движения и т.д., которые могут существенно влиять на стиль вождения.

Изначально Экодрайвинг использовал акселерометры в GPS-трекерах. Если торможение больше, чем максимальный порог — штраф. Быстрее разрешенного порога разгон — штраф. В этом-то и его ограниченность, т.к. для одного и того же автомобиля в загруженном и пустом состоянии, при одном и том же нажатии на педаль газа ускорение будет разным. Как же тогда выставить допустимый порог разгона? Только если он очень высокий, то его превышение будет говорить об агрессивном, экстремальном поведении. А это лишь 0,5% от всех действий водителя за рулем. Кого это может заинтересовать — только тех, кто платит за аварии.

Единственная сфера, где примитивный Экодрайвинг нашел какой-то спрос — это страховая телематика.Оказалось, что потери топлива в основном состоят из мелких нажатий водителя на педали тормоза и газа. Это малые ускорения/торможения создают меньше колебаний кузова автомобиля при движении по нашим дорогам. По амплитуде их выделить невозможно, а без их выделения нельзя определить топливную эффективность водителя и действий водителя, которые ее вызвали. А что же делать, когда очень хочется продать что-то клиенту?

Продавцы Экодрайвинга пошли другим путем. Решили считывать из бортовых датчиков автомобиля по CAN-шине разные параметры, которые косвенно связаны с расходом топлива.Многие пробовали так делать. Показывали клиенту количество торможений и нажатий на газ, обороты двигателя, время движения на круиз-контроле и прочее. А дальше пользователь должен был сам подвигать ручками этого «музыкального эквалайзера», и сам решить: какой параметр больше говорит о качественной езде — тот параметр и вверх. Какой кажется не важным, соответственно, — вниз. В результате оценка водителей ведется огульно, и по субъективному мнению одного из сотрудников. Именно такой принцип сегодня заложен в известные нам системы Экодрайвинга.

Все маршруты разные: кто-то едет по загруженным улицам, а кто-то по пустынным. Как сравнивать этих водителей на основе количества торможений?

Все же зависит от сложности выданного водителю маршрута. Кроме того, показатели из CAN-шины лишь косвенно связаны с расходом топлива — и обороты, и нажатия на газ и тормоз. А длительное движение на круизе в холмистой местности вообще неоправданно увеличивает расход топлива. Судить о расходе топлива и экономичности водителя по всем этим параметрам это то же самое, что судить о весе человека по длине его тени. В целом они связаны, но есть куча оговорок. Поэтому системы Экодрайвинга или Скоринга водителей многих не удовлетворяют.

Как решить эти проблемы совершенно иначе?


На рынке появилось абсолютно новое решение OptiDriving. Первая система интеллектуальной оценки качества вождения, инструмент мотивации водителей и удержания качественных сотрудников — высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс на основе ИИ и Data Science. И это разработка белорусской компании Infinium.

В чем разница OptiDriving и систем прошлого поколения?

Искусственный Интеллект оценивает не по уровню ускорений, оборотов, а по профилю экономически-значимых действий водителя, учитывая сложность маршрута, плотность трафика, количество поворотов и перекрестков, вес груза и др.

Принцип работы системы OptiDriving

Во-первых, на автомобиль устанавливается блок оценки потерь энергии на основе Big Data анализа. Он 200 раз в секунду фиксирует мельчайшие маневры автомобиля, убирает посторонние шумы и выделяет профиль потерь энергии за рейс в связке с каждым действием водителя. То есть работа водителя в дороге раскладывается на «элементарные частицы», связывается с потерями энергии, снижением КПД двигателя автомобиля, которого могло и не быть.

Во-вторых, используется собранная за 20 лет Big Data движения более 4500 автомобилей на всех дорогах Европы и Азии. Накопленная база данных позволяет применение Data Science и дает возможность сравнивать движение каждого вашего автомобиля с тысячами аналогичных машин на том же участке дороги. Оценивать, как ваш водитель вел здесь машину в сравнении с тысячами его коллег по отрасли в таких же условиях трафика.



То есть система OptiDriving «прикладывает» вашего водителя к «линейке» реально достижимой эффективности работы тысяч других обезличенных водителей на каждом участке.

Этим решена задача объективного сравнения сложности маршрута у каждого водителя.

OptiDriving одновременно решает и проблему:

  • фильтрации водителей на входе
  • автоматического анализа их езды
  • обучения и мотивации водителей
  • закрепления у них в привычках экономичного стиля вождения.
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В современных реалиях оценка водителей - это не просто формальность, а выгодное вложение для компании. Она помогает оптимизировать расходы на топливо, снизить...
 
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