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Технологии VS традиции прошлого поколения. Почему стоит выбирать OptiDriving для оценки водителей
17.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В современных реалиях оценка водителей — это не просто формальность, а выгодное вложение для компании. Она помогает оптимизировать расходы на топливо, снизить износ техники и минимизировать риски ДТП, что в конечном итоге отражается на прибыли предприятия. Могут ли штатные системы европейских автопроизводителей справедливо оценить каждого водителя? Запрос рынка сейчас уперся в технологический тупик, преодолеть который возможно только с помощью Искусственного интеллекта и Data Science. Попробуем разобраться, почему системы прошлых поколений не решают и не могут решить задачи объективной оценки водителей.
Почему Экодрайвинг ушел в разряд отсталых технологий?
Функционал Экодрайвинга достаточно ограничен и не точен: датчики автомобиля могут давать погрешности в измерениях, особенно в сложных дорожных условиях. Также он не учитывает ряд внешних факторов: погодные условия, состояние дороги, интенсивность движения и т.д., которые могут существенно влиять на стиль вождения.
Изначально Экодрайвинг использовал акселерометры в GPS-трекерах. Если торможение больше, чем максимальный порог — штраф. Быстрее разрешенного порога разгон — штраф. В этом-то и его ограниченность, т.к. для одного и того же автомобиля в загруженном и пустом состоянии, при одном и том же нажатии на педаль газа ускорение будет разным. Как же тогда выставить допустимый порог разгона? Только если он очень высокий, то его превышение будет говорить об агрессивном, экстремальном поведении. А это лишь 0,5% от всех действий водителя за рулем. Кого это может заинтересовать — только тех, кто платит за аварии.
Единственная сфера, где примитивный Экодрайвинг нашел какой-то спрос — это страховая телематика.Оказалось, что потери топлива в основном состоят из мелких нажатий водителя на педали тормоза и газа. Это малые ускорения/торможения создают меньше колебаний кузова автомобиля при движении по нашим дорогам. По амплитуде их выделить невозможно, а без их выделения нельзя определить топливную эффективность водителя и действий водителя, которые ее вызвали. А что же делать, когда очень хочется продать что-то клиенту?
Продавцы Экодрайвинга пошли другим путем. Решили считывать из бортовых датчиков автомобиля по CAN-шине разные параметры, которые косвенно связаны с расходом топлива.Многие пробовали так делать. Показывали клиенту количество торможений и нажатий на газ, обороты двигателя, время движения на круиз-контроле и прочее. А дальше пользователь должен был сам подвигать ручками этого «музыкального эквалайзера», и сам решить: какой параметр больше говорит о качественной езде — тот параметр и вверх. Какой кажется не важным, соответственно, — вниз. В результате оценка водителей ведется огульно, и по субъективному мнению одного из сотрудников. Именно такой принцип сегодня заложен в известные нам системы Экодрайвинга.
Все маршруты разные: кто-то едет по загруженным улицам, а кто-то по пустынным. Как сравнивать этих водителей на основе количества торможений?
Все же зависит от сложности выданного водителю маршрута. Кроме того, показатели из CAN-шины лишь косвенно связаны с расходом топлива — и обороты, и нажатия на газ и тормоз. А длительное движение на круизе в холмистой местности вообще неоправданно увеличивает расход топлива. Судить о расходе топлива и экономичности водителя по всем этим параметрам это то же самое, что судить о весе человека по длине его тени. В целом они связаны, но есть куча оговорок. Поэтому системы Экодрайвинга или Скоринга водителей многих не удовлетворяют.
Как решить эти проблемы совершенно иначе?
На рынке появилось абсолютно новое решение
В чем разница
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