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Многодетная семья бежала из Латвии: в Беларуси их встретили душевным теплом и конфетами
18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Большую и дружную семью Морозовых в Беларуси встретили ярко: прогулка по настоящей шоколадной фабрике! Вокруг все как в сказке:
Исполнить мечту и подарить эмоции – главная задача встречи. Особенно сейчас, когда у семьи непростой период. Ночью они бежали из Латвии в Беларусь с просьбой об убежище. По словам главы семьи, тяжелое решение приняли из-за долгого давления со стороны латвийских властей.
Беларусь семью привлекла не только культурой, но и гостеприимством. Для латвийских граждан в страну открыт безвизовый въезд. Сейчас семья чувствует себя в безопасности. И несмотря на долгий путь, по душе уже пришлись и люди, и город.
Начать жизнь с чистого листа помогут и фонды в России. Новый дом уже ждет Морозовых в Смоленской области: они станут частью программы многодетной деревни.
Накануне семья опубликовала и официальное обращение к президентам России и Беларуси с просьбой о помощи. С собой семья забрала почти все вещи. Переезд ожидает их уже в ближайшие дни.
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В семье Морозовых 10 детей. Вскоре семья переедет в Смоленскую область, где для них построили дом по специальной программе.
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