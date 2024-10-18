Многодетная семья бежала из Латвии: в Беларуси их встретили душевным теплом и конфетами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетная семья , в которой воспитывают 10 детей, минувшей ночью бежала из Латвии в Беларусь. Причиной стало преследование русскоговорящего населения и даже угроза лишения родительских прав. В Беларуси семья получила убежище, а детям подарили незабываемые эмоции – визит на настоящую шоколадную фабрику , сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Большую и дружную семью Морозовых в Беларуси встретили ярко: прогулка по настоящей шоколадной фабрике! Вокруг все как в сказке: сладостей целые конвейеры , и все дают попробовать!

«Я попробовала эти вкусняшки и как будто в детство попала», – рассказала дочь Александра Морозова.

Исполнить мечту и подарить эмоции – главная задача встречи. Особенно сейчас, когда у семьи непростой период. Ночью они бежали из Латвии в Беларусь с просьбой об убежище. По словам главы семьи, тяжелое решение приняли из-за долгого давления со стороны латвийских властей.

«Льготы – это одно название было. Просто для галочки, а по факту ничего. Триггером стало то, что я окончательно решил: мои дети должны учиться на родном русском языке. Есть тенденция, что в некоторых школах детям на переменах запрещают на русском говорить. Там, где учились мои дети, такого нет», – отметил отец семьи Виталий Морозов.

Беларусь семью привлекла не только культурой, но и гостеприимством. Для латвийских граждан в страну открыт безвизовый въезд. Сейчас семья чувствует себя в безопасности. И несмотря на долгий путь, по душе уже пришлись и люди, и город.

«Мы ехали на машине, они так расселись по окнам, и от них только вздохи и охи! Вах, ах! Очень большой город, современный, мегаполис. Мне нравится! Жизнь, по-моему, налаживаться начала, поэтому и настроение налаживается», – поделилась дочь Анастасия Морозова.

Начать жизнь с чистого листа помогут и фонды в России. Новый дом уже ждет Морозовых в Смоленской области: они станут частью программы многодетной деревни.

«Проект ориентирован на многодетные семьи, которые поддерживают традиционные ценности, которые желают жить и работать на селе. Семья из Латвии – это первая семья, поэтому такая долгожданная», – отметил исполнительный директор фонда Дмитрий Смольянинов.

Накануне семья опубликовала и официальное обращение к президентам России и Беларуси с просьбой о помощи. С собой семья забрала почти все вещи. Переезд ожидает их уже в ближайшие дни.