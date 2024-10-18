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Проверка печей и дымовых датчиков: МЧС Беларуси проводит противопожарные рейды

18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проверка печей и дымовых датчиков: МЧС Беларуси проводит противопожарные рейды
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси большинство пожаров в домах происходит с октября по март, то есть во время отопительного сезона. Чтобы предотвратить опасность, МЧС проводит рейды, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Виктор Матусевич демонстрирует домашнюю печь. Она уже подготовлена к отопительному сезону – вычищена и покрашена. За этим пенсионер всегда следит. С подготовкой очага ему помогают родственники. Несколько дней упорной работы гарантируют безопасную зиму.

«Трещин нет, посмотрите. С этой стороны оштукатурена, здесь вот от стенки. И там отштукатурено изнутри», – рассказал местный житель Виктор Матусевич.

За состоянием печей следят спасатели. Проверяют состояние штукатурки, чистоту дымохода, целостность конструкции. К пожару может привести даже небольшая трещина в корпусе. Нарушения находят часто.

«Контролируем выполнение рекомендаций, которые ранее выдавали. Если гражданин сознательно готов устранить имеющиеся нарушения, значит, он получает рекомендации с определенным сроком. Потом мы контролируем степень выполнения этих рекомендаций», – рассказал начальник Логойского районного отдела МЧС Беларуси Виталий Зинькевич.

На особом контроле у МЧС пенсионеры, малоимущие и одинокие граждане. Сотрудники ежедневно осматривают чердаки и проверяют исправность автономных извещателей. В норме их сигнал должен разбудить даже ночью. Такие рейды проводят круглый год.

Пожар в квартире
Что делать?
«Чтобы граждане не забывали правила пожарной безопасности в отопительный период, МЧС активно проводит профилактические рейды. Делается это как в будние, так и в выходные дни, для того чтобы напомнить гражданам, как безопасно пережить холода», – отметил заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси Анастасия Швайбович.

За год в Беларуси произошло 4 800 пожаров. В них погибли более 380 человек. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.

В Беларуси проходит акция МЧС «За безопасность вместе». Любой желающий может обратиться к спасателям, чтобы они помогли исправить нарушения, которые потенциально могут привести к пожарам.



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На особом контроле у специалистов пенсионеры, малоимущие и одинокие граждане.
 
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