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Проверка печей и дымовых датчиков: МЧС Беларуси проводит противопожарные рейды
18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси большинство пожаров в домах происходит с октября по март, то есть во время отопительного сезона. Чтобы предотвратить опасность, МЧС проводит
Виктор Матусевич демонстрирует домашнюю печь. Она уже подготовлена к отопительному сезону – вычищена и покрашена. За этим пенсионер всегда следит. С подготовкой очага ему помогают родственники. Несколько дней упорной работы гарантируют безопасную зиму.
За состоянием печей следят спасатели. Проверяют состояние штукатурки, чистоту дымохода, целостность конструкции. К пожару может привести даже небольшая трещина в корпусе. Нарушения находят часто.
На особом контроле у МЧС пенсионеры, малоимущие и одинокие граждане. Сотрудники ежедневно осматривают чердаки и проверяют исправность автономных извещателей. В норме их сигнал должен разбудить даже ночью. Такие рейды проводят круглый год.
За год в Беларуси произошло 4 800 пожаров. В них погибли более 380 человек. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.
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На особом контроле у специалистов пенсионеры, малоимущие и одинокие граждане.
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