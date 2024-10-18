Проверка печей и дымовых датчиков: МЧС Беларуси проводит противопожарные рейды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси большинство пожаров в домах происходит с октября по март, то есть во время отопительного сезона. Чтобы предотвратить опасность, МЧС проводит рейды , передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Виктор Матусевич демонстрирует домашнюю печь. Она уже подготовлена к отопительному сезону – вычищена и покрашена. За этим пенсионер всегда следит. С подготовкой очага ему помогают родственники. Несколько дней упорной работы гарантируют безопасную зиму.

«Трещин нет, посмотрите. С этой стороны оштукатурена, здесь вот от стенки. И там отштукатурено изнутри», – рассказал местный житель Виктор Матусевич.

За состоянием печей следят спасатели. Проверяют состояние штукатурки, чистоту дымохода, целостность конструкции. К пожару может привести даже небольшая трещина в корпусе. Нарушения находят часто.

«Контролируем выполнение рекомендаций, которые ранее выдавали. Если гражданин сознательно готов устранить имеющиеся нарушения, значит, он получает рекомендации с определенным сроком. Потом мы контролируем степень выполнения этих рекомендаций», – рассказал начальник Логойского районного отдела МЧС Беларуси Виталий Зинькевич.

На особом контроле у МЧС пенсионеры, малоимущие и одинокие граждане. Сотрудники ежедневно осматривают чердаки и проверяют исправность автономных извещателей. В норме их сигнал должен разбудить даже ночью. Такие рейды проводят круглый год.