|
Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала в Гомеле
18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Гомель принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», передает «МИР 24».
На передвижной выставке – книги, подаренные
«У нас в Беларуси очень много таких красивых мест. И мы были с семьей во многих городах Беларуси. И я скажу, что в каждом городе есть такие места, которые стоит посетить», – рассказал музыкант оркестра Пограничной группы имени Дзержинского Виктор Бибицкий.
Республиканская общественно-культурная акция в Гомеле продлится два дня. Затем «Марафон единства» пройдет еще в 12 городах Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции будут представлены новые туристические маршруты, культурные и образовательные проекты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)