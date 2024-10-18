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Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала в Гомеле

18.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала в Гомеле
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский Гомель принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства», передает «МИР 24».

На передвижной выставке – книги, подаренные президенту Беларуси главами других государств, политиками, художниками и артистами. Также в рамках «Марафона единства» белорусам продемонстрируют новые туристические маршруты, культурные и образовательные проекты. А свои двери для экскурсий в эти дни в Гомеле открыли крупнейшие предприятия страны и университеты.

«Время выбрало нас. Поэтому сегодня должны сделать так, чтобы время действительно было довольно нашими достижениями. И люди в городе Гомеле понимали, что все делается для того, чтобы был мир, экономическая стабильность и благополучие в нашей стране», – считает председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов.

«У нас в Беларуси очень много таких красивых мест. И мы были с семьей во многих городах Беларуси. И я скажу, что в каждом городе есть такие места, которые стоит посетить», – рассказал музыкант оркестра Пограничной группы имени Дзержинского Виктор Бибицкий.

Республиканская общественно-культурная акция в Гомеле продлится два дня. Затем «Марафон единства» пройдет еще в 12 городах Беларуси.



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Теги: Гомель
 
 
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В рамках акции будут представлены новые туристические маршруты, культурные и образовательные проекты.
 
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