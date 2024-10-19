Погода в СНГ: ветреный день прогнозируют в Беларуси, тепло и солнечно в Кыргызстане

Казахстан

На смену дождям в Кыргызстан пришла солнечная погода. В пятницу в Бишкеке тепло, +14. Без осадков. Еще теплее в самом западном регионе страны, Баткенской области. Там в Кадамжайском районе поспели поздние сорта зимних яблок. Фермеры пользуются каждым сухим днем. Урожай будут собирать до конца октября. В основном садоводы выращивают сорт «делишес».

Армения

В Армении не прекращаются дожди. Из-за обильных осадков уровень воды в реках может значительно повыситься. Гидрологи предупреждают, что такая ситуация возможна особенно в центральных, северных и северо-восточных регионах, если дожди будут интенсивными, но кратковременными. Если осадки будут продолжительными и не сильными, риск образования опасных стоков минимален. На данный момент спасатели рекомендуется гражданам находиться подальше от водоемов.

Беларусь

Ветреный день прогнозируют в Беларуси. Особенно это касается западной части страны. Осадков не будет, а на термометрах всего до плюс 12. К холодам подготовились все, даже подросшие медвежата Леша и Маша в Гродненском зоопарке. Их переводят в просторный вольер – настоящую берлогу. Там животные останутся на зиму и впадут в свою первую спячку.