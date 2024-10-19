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Погода в СНГ: ветреный день прогнозируют в Беларуси, тепло и солнечно в Кыргызстане
19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На одной из метеостанций температура опустилась до минус двух градусов. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Сильные дожди, ветер и грозы ожидаются на севере Казахстана. Непогода в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Север страны по-прежнему во власти холодного антициклона, он сохранит погоду без осадков. В Алматы днем солнечно, плюс 11.
Казахстан
На смену дождям в Кыргызстан пришла солнечная погода. В пятницу в Бишкеке тепло, +14. Без осадков. Еще теплее в самом западном регионе страны, Баткенской области. Там в Кадамжайском районе поспели поздние сорта зимних яблок. Фермеры пользуются каждым сухим днем. Урожай будут собирать до конца октября. В основном садоводы выращивают сорт «делишес».
Армения
В Армении не прекращаются дожди. Из-за обильных осадков уровень воды в реках может значительно повыситься. Гидрологи предупреждают, что такая ситуация возможна особенно в центральных, северных и северо-восточных регионах, если дожди будут интенсивными, но кратковременными. Если осадки будут продолжительными и не сильными, риск образования опасных стоков минимален. На данный момент спасатели рекомендуется гражданам находиться подальше от водоемов.
Беларусь
Ветреный день прогнозируют в Беларуси. Особенно это касается западной части страны. Осадков не будет, а на термометрах всего до плюс 12. К холодам подготовились все, даже подросшие медвежата Леша и Маша в Гродненском зоопарке. Их переводят в просторный вольер – настоящую берлогу. Там животные останутся на зиму и впадут в свою первую спячку.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в Содружестве.
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