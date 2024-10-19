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Промышленные достижения и культурное наследие представили в Гомеле в рамках «Марафона единства»
19.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оригинальные выставки и дворцовые экскурсии. В Гомеле показали культурные и промышленные достижения региона. Чем еще удивили в праздник, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Блогер Екатерина Пшенцева рассказывает своей аудитории о белорусской моде. Поэтому и в программе «Марафона единства» выбрала промышленный туризм, но в другом направлении. Институт леса показал новые возможности отрасли, где создают деревья с иммунитетом. Такие выше и крепче,
Для посетителей открылись предприятия и музеи. Так, оркестр Пограничной группы окунулся в культурное прошлое региона. Визитная карточка Гомеля – Дворец Румянцевых-Паскевичей, памятник архитектуры XVIII века.
Историю региона, близкую каждому белорусу, передали через выставку о Великой Отечественной войне. Гитлеровские войска оккупировали Гомель более 800 дней.
Сюрпризом для участников стала передвижная экспозиция подарков президента. Книги, подаренные другими главами государств, политиками, художниками, артистами. Например, на спортивную тематику. Увидеть экспонаты смогли не только участники акции, но и все желающие. Гедеон Нгай приехал в Беларусь учиться из Конго.
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Сюрпризом для участников стала передвижная экспозиция подарков президента.
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