Промышленные достижения и культурное наследие представили в Гомеле в рамках «Марафона единства»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оригинальные выставки и дворцовые экскурсии. В Гомеле показали культурные и промышленные достижения региона. Чем еще удивили в праздник, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Блогер Екатерина Пшенцева рассказывает своей аудитории о белорусской моде. Поэтому и в программе «Марафона единства» выбрала промышленный туризм, но в другом направлении. Институт леса показал новые возможности отрасли, где создают деревья с иммунитетом. Такие выше и крепче, смогут устоять против природных стихий .

Для посетителей открылись предприятия и музеи. Так, оркестр Пограничной группы окунулся в культурное прошлое региона. Визитная карточка Гомеля – Дворец Румянцевых-Паскевичей, памятник архитектуры XVIII века.

«У нас в Беларуси очень много таких красивых мест. Мы были с семьей во многих городах Беларуси. И я скажу, что в каждом городе есть места, которые стоит посетить», – сказал музыкант оркестра Пограничной группы имени Дзержинского Виктор Бибицкий.

Историю региона, близкую каждому белорусу, передали через выставку о Великой Отечественной войне. Гитлеровские войска оккупировали Гомель более 800 дней.

«Мне кажется, для белорусов это до сих пор больная тема, так как треть белорусов была уничтожена во время войны. Поэтому память об этих событиях должна передаваться из поколения в поколение», – отметил студент Андрей Астапович.

Сюрпризом для участников стала передвижная экспозиция подарков президента. Книги, подаренные другими главами государств, политиками, художниками, артистами. Например, на спортивную тематику. Увидеть экспонаты смогли не только участники акции, но и все желающие. Гедеон Нгай приехал в Беларусь учиться из Конго.

«Беларусь – это хорошая страна для образования. В Беларуси красиво, люди добрые и открытые», – заключил студент Гедеон Нгай.