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Рост ВВП и зарплат, импортозамещение, совместные производства: правительство Беларуси отчиталось о результатах работы
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономика Беларуси растет темпами выше мировых. Об этом сообщили на совместном заседании парламента. Правительство страны отчиталось о результатах работы и ответило на вопросы, волнующие белорусов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В Овальном зале Дома правительства – разговор о растущей экономике. Но депутаты и сенаторы уверены: темпы развития замедлять нельзя. Например, предлагают активнее внедрять искусственный интеллект в разные сферы. Такие технологии уже есть у партнеров, вопрос – в готовности сотрудничать.
Но главная тема – противодействие санкциям. Страна уже отработала механизмы. Ключевой из них – импортозамещение. Сегодня предприятия разрабатывают и выпускают отечественные аналоги европейских товаров. Как итог – промышленность за девять месяцев приросла почти на 6,5%.
Развивает Беларусь и совместные производства со странами-партнерами. Так, за счет средств российского госкредита уже реализуются почти 30 проектов. С конвейеров выходят лесозаготовительная техника, узлы и агрегаты для комбайнов, подшипники и другие комплектующие. Плотнее сотрудничать готовы и в Пекине.
А после доклада парламентарии задали вопросы от белорусов и отметили, что жители страны довольны зарплатами. В этом году средний размер оплаты труда стал самым высоким за последнее десятилетие.
За девять месяцев этого года ВВП Беларуси составил 104,5%. Этот показатель превзошел прогнозы экспертов.
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Рост ВВП и зарплат, импортозамещение, совместные производства: правительство Беларуси отчиталось о результатах работы
В этом году средний размер оплаты труда в стране стал самым высоким за последнее десятилетие.
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