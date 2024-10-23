Рост ВВП и зарплат, импортозамещение, совместные производства: правительство Беларуси отчиталось о результатах работы

Но главная тема – противодействие санкциям. Страна уже отработала механизмы. Ключевой из них – импортозамещение. Сегодня предприятия разрабатывают и выпускают отечественные аналоги европейских товаров. Как итог – промышленность за девять месяцев приросла почти на 6,5%.

«В масштабах страны это не просто важно, это жизненно важно. Почему? Потому что нам надо обеспечить свой прежде всего технологический суверенитет для того, чтобы снизить зависимость от внешних факторов», – подчеркнул член Совета республики Национального собрания Беларуси Александр Новиков.

Развивает Беларусь и совместные производства со странами-партнерами. Так, за счет средств российского госкредита уже реализуются почти 30 проектов. С конвейеров выходят лесозаготовительная техника, узлы и агрегаты для комбайнов, подшипники и другие комплектующие. Плотнее сотрудничать готовы и в Пекине.

«Коробки передач, двигатели, автомобильные краны, легковые автомобили, суперконденсаторы для электробусов – это то, что уже произведено в Беларуси при участии китайских партнеров и на основе китайских технологий, и то, что эффективно дополняет белорусский промышленный потенциал. Ряд разработок китайских компаний сейчас на стадии внедрения и испытаний», – сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

А после доклада парламентарии задали вопросы от белорусов и отметили, что жители страны довольны зарплатами. В этом году средний размер оплаты труда стал самым высоким за последнее десятилетие.

За девять месяцев этого года ВВП Беларуси составил 104,5%. Этот показатель превзошел прогнозы экспертов.