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Рост ВВП и зарплат, импортозамещение, совместные производства: правительство Беларуси отчиталось о результатах работы

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост ВВП и зарплат, импортозамещение, совместные производства: правительство Беларуси отчиталось о результатах работы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономика Беларуси растет темпами выше мировых. Об этом сообщили на совместном заседании парламента. Правительство страны отчиталось о результатах работы и ответило на вопросы, волнующие белорусов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В Овальном зале Дома правительства – разговор о растущей экономике. Но депутаты и сенаторы уверены: темпы развития замедлять нельзя. Например, предлагают активнее внедрять искусственный интеллект в разные сферы. Такие технологии уже есть у партнеров, вопрос – в готовности сотрудничать.

«Учитывается ли эта составляющая при формировании сбалансированного экономического роста на среднесрочную перспективу в Республики Беларусь? Есть ли какие-то совместные проекты и планируются ли какие-то совместные проекты с такими странами как Китай, Индия и теми странами, которые, как я говорил, готовы с нами сотрудничать? И опять же какие проекты в рамках Союзного государства планируются», – перечислил вопросы депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денис Карась.

Но главная тема – противодействие санкциям. Страна уже отработала механизмы. Ключевой из них – импортозамещение. Сегодня предприятия разрабатывают и выпускают отечественные аналоги европейских товаров. Как итог – промышленность за девять месяцев приросла почти на 6,5%.

«В масштабах страны это не просто важно, это жизненно важно. Почему? Потому что нам надо обеспечить свой прежде всего технологический суверенитет для того, чтобы снизить зависимость от внешних факторов», – подчеркнул член Совета республики Национального собрания Беларуси Александр Новиков.

Развивает Беларусь и совместные производства со странами-партнерами. Так, за счет средств российского госкредита уже реализуются почти 30 проектов. С конвейеров выходят лесозаготовительная техника, узлы и агрегаты для комбайнов, подшипники и другие комплектующие. Плотнее сотрудничать готовы и в Пекине.

«Коробки передач, двигатели, автомобильные краны, легковые автомобили, суперконденсаторы для электробусов – это то, что уже произведено в Беларуси при участии китайских партнеров и на основе китайских технологий, и то, что эффективно дополняет белорусский промышленный потенциал. Ряд разработок китайских компаний сейчас на стадии внедрения и испытаний», – сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

А после доклада парламентарии задали вопросы от белорусов и отметили, что жители страны довольны зарплатами. В этом году средний размер оплаты труда стал самым высоким за последнее десятилетие.

За девять месяцев этого года ВВП Беларуси составил 104,5%. Этот показатель превзошел прогнозы экспертов.



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В этом году средний размер оплаты труда в стране стал самым высоким за последнее десятилетие.
 
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