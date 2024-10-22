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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, на юге Беларуси – до плюс 18 и без дождей
22.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Азербайджан
В Баку проливные дожди затопили улицы и тоннели. На дорогах транспортный коллапс. Некоторые передвигаются на лодках. Дорожная полиция призвала граждан не пользоваться личными автомобилями. Ущерб ливни нанесли и жилым строениям. В Сабунчинском районе затопило квартиры, жителей эвакуировали. На месте работают бригады МЧС.
На север Казахстана рвется зима. Ночью в Астане температура ушла в минус, а утром столицу окутал туман. Днем к погодным неприятностям добавится мокрый снег и резкий ветер. В Астане и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. С натиском холода бездомные кошки и собаки прячутся в подвалах и даже забираются под капоты машин. Одного из таких животных удалось вытащить сотрудникам ДЧС Акмолинской области. Местная жительница услышала жалобное мяуканье и позвонила в службу спасения. Для того, чтобы достать животное, пришлось разобрать воздушный фильтр.
Кыргызстан
В Бишкеке наперекор календарю плюс 18 и ни капли дождя. Почти такая же погода и на северо-западе страны – в Таласской области. Там местные жители нашли раненого пеликана. Он не мог взлететь. Экологи и ветеринары осмотрели пернатого и обнаружили травму под крылом. Предполагают, что птица отбилась от стаи и упала с большой высоты. Пеликана передали в реабилитационный центр.
Беларусь
Октябрьское солнце принесло в Беларусь тепло. На юге страны – до плюс 18 и без дождей. Дачники продлили сезон работ в саду. Собирают оставшиеся овощи и фрукты, а заготовительные организации принимают у населения излишки урожая. В списке популярных продуктов: картофель, тыква, яблоки. Принимают и собранные в лесу бруснику и клюкву. В стране открыли почти 800 приемно-заготовительных пунктов.
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Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, на юге Беларуси – до плюс 18 и без дождей
На север Казахстана рвется зима – ночью в Астане температура ушла в минус. Октябрьское солнце принесло в Беларусь тепло – дачники продлили сезон работ в саду.
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