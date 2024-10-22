Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, на юге Беларуси – до плюс 18 и без дождей

На север Казахстана рвется зима. Ночью в Астане температура ушла в минус, а утром столицу окутал туман. Днем к погодным неприятностям добавится мокрый снег и резкий ветер. В Астане и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. С натиском холода бездомные кошки и собаки прячутся в подвалах и даже забираются под капоты машин. Одного из таких животных удалось вытащить сотрудникам ДЧС Акмолинской области. Местная жительница услышала жалобное мяуканье и позвонила в службу спасения. Для того, чтобы достать животное, пришлось разобрать воздушный фильтр.

Кыргызстан

В Бишкеке наперекор календарю плюс 18 и ни капли дождя. Почти такая же погода и на северо-западе страны – в Таласской области. Там местные жители нашли раненого пеликана. Он не мог взлететь. Экологи и ветеринары осмотрели пернатого и обнаружили травму под крылом. Предполагают, что птица отбилась от стаи и упала с большой высоты. Пеликана передали в реабилитационный центр.

Беларусь

Октябрьское солнце принесло в Беларусь тепло. На юге страны – до плюс 18 и без дождей. Дачники продлили сезон работ в саду. Собирают оставшиеся овощи и фрукты, а заготовительные организации принимают у населения излишки урожая. В списке популярных продуктов: картофель, тыква, яблоки. Принимают и собранные в лесу бруснику и клюкву. В стране открыли почти 800 приемно-заготовительных пунктов.