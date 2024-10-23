На глубину 100 метров, в экспедицию без компаса – куда еще можно отправиться с новыми смарт-часами HUAWEI

Источник материала: ProBusiness





Редакция «Про бизнес» продолжает тестировать новинки от HUAWEI. В этот раз знакомимся со смарт-часами HUAWEI WATCH Ultimate. Часы сразу же привлекают внимание своим необычным стильным дизайном и идеально сочетают в себе эстетику и передовые технологии. А сверхнадежная конструкция и возможность дайвинга с погружением на глубину до 100 метров впечатлят даже самого требовательного пользователя. Итак, давайте подробнее рассмотрим, чем еще могут удивить смарт-часы.

Необычный дизайн

Корпус часов выполнен из инновационного жидкого металла на основе сплава циркония. Такой материал впервые используется в умных часах и обладает большей прочностью и устойчивостью к коррозии. Часы могут похвастаться износостойкостью аэрокосмического класса. Что это дает? Такая конструкция устройства способна выдерживать самые сложные условия эксплуатации, при этом обеспечивая удобство использования и сохраняя компактный размер.





В часах 1,5-дюймовый AMOLED-экран LTPO со сверхпрочным сапфировым стеклом, которое убережет от царапин и сколов, а изображение на экране останется четким и ярким даже под прямыми солнечными лучами или в условиях низкой освещенности, например под водой.





Яркая особенность этих часов — двухцветный нанокерамический безель с отображением двух часовых поясов. Именно в такой расцветке девайс будет представлен в Беларуси.

И приятный бонус — в комплекте идут три ремешка: водостойкий плетеный, высокопрочный из титанового сплава и легкий эластичный из устойчивого к износу каучука. Это позволяет не только адаптировать часы под различные активности, но и гармонично вписать их в любой образ.

Мини-компьютер на руке

В умных часах отображается много информации, которая пригодится и при занятиях спортом, походах, и в повседневной жизни. Например, можно отслеживать высоту, приливы и отливы, атмосферное давление, время рассвета и заката, предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, фазы луны. А мониторинг жизненно важных показателей и напоминаний поможет контролировать свое состояние. Часы постоянно отслеживают такие показатели, как пульс, уровень кислорода в крови и уведомляют вас при обнаружении отклонений от нормы. Также они отслеживают качество сна, могут регистрировать ЭКГ и оценивать состояние сосудов, предоставляя рекомендации по улучшению сердечно-сосудистой системы.



Фото: Huawei

Еще одна фишка часов — обширная коллекция тематических циферблатов, которые отображают всю нужную информацию. Так, например, можно поставить циферблат для игры в гольф или занятия дайвингом, а также создать собственные циферблаты из любимых фото.

Huawei Watch Ultimate поддерживают функцию вызовов по Bluetooth и быстрых ответов на сообщения с помощью текста и смайликов.

С помощью новинки можно также управлять воспроизведением музыки и затвором камеры на смартфоне. Благодаря встроенному чипу NFC доступна функция бесконтактной оплаты через систему Huawei Pay.

Важно отметить: часы поддерживают также устройства других производителей под управлением Android 8.0, iOS 13.0 и выше.

HUAWEI WATCH Ultimate могут работать без подзарядки до 14 дней, а технология быстрой беспроводной зарядки позволит полностью зарядить устройство всего за 60 минут.

Топографические онлайн-карты с видимым рельефом

Любителей походов и путешествий точно порадуют новые топографические офлайн-карты, которые помогут определить местность и спланировать маршрут. Точное геопозиционирование, навигация в режиме реального времени и компас на экране умных часов позволят не сбиться с пути.



Фото: Huawei

В новом режиме «Экспедиция» поддерживается двухдиапазонная технология глобального геопозиционирования. Это позволяет легко оставлять точные метки на пути, а функция обратного маршрута поможет быстро найти обратный путь.





Для запуска режима «Экспедиция» необходимо нажать левую кнопку, после чего для удобства навигации на экране будут отображаться такие важные данные, как высота, пульс и расстояние.

Кстати, Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова уже испытал HUAWEI WATCH Ultimate и поделился своим мнением: «Наша экспедиция длится 12 дней, и я могу не переживать об уровне заряда, ведь по ходу движения мне необходимо сверяться с компасом, смотреть, куда мы движемся. Часы заменяют мне целый набор приборов, которые я раньше носил с собой в рюкзаке».

Погружение на глубину до 100 метров

В часах HUAWEI WATCH Ultimate 16-слойная водонепроницаемая конструкция, благодаря которой можно погружаться на глубину до 100 метров (уровень водонепроницаемости 10 ATM).

Они станут незаменимым помощником дайвера с поддержкой рекреационного и технического дайвинга, подводного плавания, фридайвинга и др. Также в часах есть множество настроек, предоставляющих подробные данные.

Часы используют профессиональный алгоритм декомпрессии18 Бюльмана ZHL-16C для непрерывного отслеживания данных о погружениях.



Фото: Huawei

Часы предоставляют более 20 категорий напоминаний, связанных с дайвингом (напоминания о снижении скорости при подъеме, остановке безопасности, декомпрессионной остановке и др). К тому же, часы могут издавать звуковой сигнал и вибрировать, создавая разные виды предупреждений для безопасного погружения.

Режим гольф-поля

Совершенно новый режим поля для гольфа с более чем 15 000 картами полей для гольфа со всего мира с 3D-эффектом. Там же можно найти подробную информацию о ландшафте и рельефе. Кстати, доступна карта Гольф-клуба Минск.





AI Caddy с интеллектуальными рекомендациями по ударам, предложениями клюшек и показателями дальности удара, функция расчета расстояния до цели с учетом уклона — все это станет приятным дополнением для любителей игры в гольф.





Спорт профессионального уровня

Часы отлично подойдут и для других видов спорта. Здесь есть более 20 профессиональных режимов и более 100 базовых режимов тренировок и видов активного отдыха, включая кроссовый бег, восхождения, плавание и велопрогулки.





Точное отслеживание маршрутов и мониторинг показателей здоровья предоставляют множество данных о каждом шаге или движении, которые совершаются во время тренировок.

Мониторинг показателей здоровья

HUAWEI WATCH Ultimate постоянно отслеживают такие показатели, как пульс и уровень кислорода в крови, и уведомляют владельца при обнаружении отклонений от нормы.





Новая улучшенная технология электродов сделала процесс снятия данных ЭКГ более точным.* Для этого необходимо удерживать палец на электроде на боковой панели устройства в течение 30 секунд, после чего на экране смарт-часов отобразится результат измерения.

Еще одна интересная функция — «Эмоции», которая даст рекомендации по тому, как чувствовать себя лучше. Так при обнаружении негативного настроения или стресса она напомнит вам попробовать дыхательные упражнения.

С помощью часов можно отслеживать фазы и качество сна, получать рекомендации по его улучшению.

Старт продаж инновационных смарт-часов Huawei Watch Ultimate состоится 23 октября. Приобрести новинку можно будет в магазинах сетей «5 элемент», МТС и А1. Рекомендованная розничная цена на модель в зеленом цвете составляет 2399 рублей.

* HUAWEI WATCH Ultimate не является медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.