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Качество – бренд страны: в Беларуси предложили гармонизировать стандарты продукции в рамках СНГ

23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В парламенте Беларуси отметили важность работы института стандартизации. В лабораториях республики тестируют сотни выпускаемой продукции: от троллейбусов до бытовой техники.

Гармонизировать стандарты необходимо и в рамках СНГ. Это позволит привести качество товаров к единому знаменателю и упростить экспорт. По такому принципу уже работают Беларусь и Россия.

«У нас подписан ряд соглашений, реализация которых позволяет нам объединять усилия, соответственно, объединять нашу базу по стандартизации. На сегодняшний день белорусская база – белорусский фонд стандартов – составляет 32 тысячи, российский – более 40 тысяч», – рассказала председатель государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.

«В восьмом созыве мы одобрили 46 законодательных актов, в числе которых такие базовые документы, как закон о системе государственной аккредитации, подтверждающий, что наши лаборатории могут исполнять соответствующие функции», – заявил председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Владислав Татаринович.

В этом году Беларусь председательствует в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.



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Это позволит привести качество товаров к единому знаменателю и упростить экспорт. По такому принципу уже работают Беларусь и Россия.
 
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