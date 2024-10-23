Качество – бренд страны: в Беларуси предложили гармонизировать стандарты продукции в рамках СНГ

«В восьмом созыве мы одобрили 46 законодательных актов, в числе которых такие базовые документы, как закон о системе государственной аккредитации, подтверждающий, что наши лаборатории могут исполнять соответствующие функции», – заявил председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Владислав Татаринович.

В этом году Беларусь председательствует в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.