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Качество – бренд страны: в Беларуси предложили гармонизировать стандарты продукции в рамках СНГ
23.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В парламенте Беларуси отметили важность работы института стандартизации. В лабораториях республики тестируют сотни выпускаемой продукции: от троллейбусов до бытовой техники.
Гармонизировать стандарты необходимо и в рамках СНГ. Это позволит привести качество товаров к единому знаменателю и упростить экспорт. По такому принципу уже
«В восьмом созыве мы одобрили 46 законодательных актов, в числе которых такие базовые документы, как закон о системе государственной аккредитации, подтверждающий, что наши лаборатории могут исполнять соответствующие функции», – заявил председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Владислав Татаринович.
В этом году Беларусь председательствует в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.
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Это позволит привести качество товаров к единому знаменателю и упростить экспорт. По такому принципу уже работают Беларусь и Россия.
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