Трудовой десант: как студотряды Беларуси помогают строить социальные и культурные объекты?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске студенческие отряды помогают возводить социальные и культурные объекты. Так, несколько сотен молодых людей строят новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства. О работе трудового десанта рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Студент Даниил Полянский на стройплощадке – лидер. Он подсказывает товарищам, как правильно укладывать тротуарную плитку. До этого юноша помогал на реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны.

«В будущем, когда здесь будет большой парк, проходя мимо или заходя в этот большой музей, который будет нашей реальной историей, я бы хотел приводить своих детей и говорить им о том, что я тоже приложил к этому свою руку. Да, маленькими шажками, но мы помогаем», – заявил студент международного университета МИТСО Даниил Полянский.

Собрать плитку, отсортировать по поддонам и обернуть готовые кубы пленкой – студотрядовцы работают всего четыре часа в неделю.

«Представители организаций, которые занимаются здесь подрядными работами, смотрят, чтобы было здесь все качественно и ровно. Мы со своей стороны стараемся соблюдать все их рекомендации, которые нам дают», – заявил секретарь Белорусского союза молодежи медицинского университета Вадим Борисюк.

Национальный исторический музей и парк Народного единства возводят под патронажем президента страны Александра Лукашенко. Основная идея проекта – показать тысячелетний путь белорусов к обретению государственности. Локацию выбрали тематическую.

«Территорию выбрали именно для парка и музея, как минимум из-за того, что это центр Минска. Они станут дополнением того ансамбля к Площади государственного флага и Дворцу Независимости как части нашей большой истории, где проходили основные исторические события нашей независимой Беларуси», – отметил первый секретарь центрального районного комитета Белорусского союза молодежи Минска Даниил Ярмольчик.

Строительство здания Национального исторического музея Беларуси планируют завершить в 2026 году. Сдать объект рассчитывают ко Дню народного единства, который отмечают в стране 17 сентября.