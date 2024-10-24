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Трудовой десант: как студотряды Беларуси помогают строить социальные и культурные объекты?
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студент Даниил Полянский на стройплощадке – лидер. Он подсказывает товарищам, как правильно укладывать тротуарную плитку. До этого юноша помогал на реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны.
Собрать плитку, отсортировать по поддонам и обернуть готовые кубы пленкой – студотрядовцы работают всего четыре часа в неделю.
Национальный исторический музей и парк Народного единства возводят под патронажем президента страны Александра Лукашенко. Основная идея проекта – показать тысячелетний путь белорусов к обретению государственности. Локацию выбрали тематическую.
Строительство здания Национального исторического музея Беларуси планируют завершить в 2026 году. Сдать объект рассчитывают ко Дню народного единства, который отмечают в стране 17 сентября.
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Несколько сотен молодых людей строят в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства.
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