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Клуб Про бизнес продолжает экскурсии! Визит в компанию МТС

24.10.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Клуб Про бизнес – на экскурсии в компании МТС! Каждый месяц наши резиденты приходят в известные белорусские компании для бенчмарка и обмена опытом Лично познакомиться с работой лидеров, задать вопросы топ-менеджерам и, конечно, посмотреть, как на практике реализуются инструменты и подходы в маркетинге, бизнес-процессах, работе с клиентами!

👉Сегодня у компании МТС накоплен громадный опыт работы с бизнесом и частными клиентами: 
• База приближается к 6 миллионам абонентов 
• 10 000+ запросов в сутки обрабатывает служба поддержки. Причем более половины из них с помощью искусственного интеллекта
• Активно развивается e-com направление, продажа смартфонов и другой техники. Собственная система скоринга позволяет обрабатывать запросы и выдавать рассрочку на покупку в течение нескольких минут
• Более 14 000 базовых станций по всей стране
• Уровень покрытия — 98% территории Беларуси (98,8% жителей страны)




В Беларуси есть много компаний, которые работают по передовым стандартам ведения бизнеса, еще раз убедились в этом! 

Выражаем огромную благодарность топ-менеджерам МТС и лично Марии Канасевич, главе PR-группы, за полезную экскурсию! Приглашаем к нам в гости с ответным визитом.
 
Куда Клуб Про бизнес идет в ноябре? Скоро узнаете!

 
Теги: знакомства
 
 
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Клуб Про бизнес - на экскурсии в компании МТС! Каждый месяц наши резиденты приходят в известные белорусские компании для бенчмарка и обмена опытом Лично...
 
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