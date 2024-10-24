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Клуб Про бизнес продолжает экскурсии! Визит в компанию МТС
24.10.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Клуб Про бизнес – на экскурсии в компании МТС! Каждый месяц наши резиденты приходят в известные белорусские компании для бенчмарка и обмена опытом Лично познакомиться с работой лидеров, задать вопросы топ-менеджерам и, конечно, посмотреть, как на практике реализуются инструменты и подходы в маркетинге, бизнес-процессах, работе с клиентами!
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Клуб Про бизнес - на экскурсии в компании МТС! Каждый месяц наши резиденты приходят в известные белорусские компании для бенчмарка и обмена опытом Лично...
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