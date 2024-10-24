Клуб Про бизнес продолжает экскурсии! Визит в компанию МТС

Источник материала: ProBusiness

Клуб Про бизнес – на экскурсии в компании МТС! Каждый месяц наши резиденты приходят в известные белорусские компании для бенчмарка и обмена опытом Лично познакомиться с работой лидеров, задать вопросы топ-менеджерам и, конечно, посмотреть, как на практике реализуются инструменты и подходы в маркетинге, бизнес-процессах, работе с клиентами!

👉Сегодня у компании МТС накоплен громадный опыт работы с бизнесом и частными клиентами:

• База приближается к 6 миллионам абонентов

• 10 000+ запросов в сутки обрабатывает служба поддержки. Причем более половины из них с помощью искусственного интеллекта

• Активно развивается e-com направление, продажа смартфонов и другой техники. Собственная система скоринга позволяет обрабатывать запросы и выдавать рассрочку на покупку в течение нескольких минут

• Более 14 000 базовых станций по всей стране

• Уровень покрытия — 98% территории Беларуси (98,8% жителей страны)



