Лукашенко назвал причину помилования осужденных за попытку госпереворота в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему принял решения о помиловании людей, которые отбывали наказание за участие в попытках госпереворота. Ранее было подписано три указа об амнистии.

Об этом шла речь во время интервью президента британскому журналисту на саммите БРИКС. Белорусский лидер опроверг слухи о том, что пошел на этот шаг под давлением Запада.

«Если человек исправился там, если он не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью – мы обязательно этих людей прежде всего помилуем. У нас есть комиссия. Она рассмотрит и примет решение. Такая задача три дня назад поставлена перед комиссией Шведа, генпрокурора, без Запада, без вас. Вы для меня не имеете никакого значения в плане освобождения моих людей», – заявил глава государства.

Обсудили и предстоящие президентские выборы в Беларуси. Они назначены на 26 января будущего года. Александр Лукашенко оценил шансы оппозиции в этой политической гонке.

«Да хоть все беглые бы сюда вернулись – эти выборы они не выиграют. Потому что народ понял, чего они хотели. Если они за рубежом – ну, сделайте что-то для народа, не для Лукашенко – а они бегают: «Дайте нам деньги». Это первый вопрос. Второй: «Не признавайте будущие выборы, введите побольше санкций». Создают вооруженные формирования. Это вы считаете оппозиция?» – отметил президент Беларуси.