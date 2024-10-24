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Лукашенко назвал причину помилования осужденных за попытку госпереворота в Беларуси
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему принял решения о помиловании людей, которые отбывали наказание за участие в попытках госпереворота. Ранее было подписано три указа об амнистии.
Об этом шла речь во время интервью президента британскому журналисту на саммите БРИКС. Белорусский лидер опроверг слухи о том, что пошел на этот шаг под давлением Запада.
Обсудили и предстоящие президентские выборы в Беларуси. Они назначены на 26 января будущего года. Александр Лукашенко оценил шансы оппозиции в этой политической гонке.
Во время интервью российскому телеканалу
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Ранее было подписано три указа об амнистии. Президент опроверг слухи о том, что пошел на этот шаг под давлением Запада.
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