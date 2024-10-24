«Ворота в Африку»: Лукашенко призвал модернизировать сотрудничество Беларуси и Эфиопии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ускоряться и модернизировать сотрудничество Беларуси и Эфиопии призвал Александр Лукашенко . Президент провел переговоры с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом Али.

Эта встреча станет стимулом для развития двусторонних отношений, уверен белорусский лидер. По его словам, Минск готов сотрудничать по всем направлениям: от промышленности до сельского хозяйства. Специалистов Эфиопии президент пригласил приехать в страну и познакомиться с белорусскими технологиями.

«Мы вашу страну воспринимаем как Восточная Европа ворота в Африку. Поэтому очень нам интересно сотрудничать с вами и думаю, что нам надо не просто возобновлять, а совершенствовать и модернизировать пути нашего сотрудничества. Мы к этому готовы, а вы? Я сторонник быстрых шагов. Мир очень меняется. Он заставляет нас ускоряться», – заявил Лукашенко.

«Для Эфиопии очень важна Беларусь. Нашей стране интересно торгово-экономическое взаимодействие с вашей страной. Мы заинтересованы в совместной работе в сельском хозяйстве. Модернизация этой отрасли для нас является приоритетом. Хотели бы поработать вместе в текстильной отрасли, в горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и во многом другом», – подчеркнул премьер-министр Эфиопии.

Также Александр Лукашенко предложил не просто передать нужные Эфиопии технологии из различных сфер, но и обучить местных специалистов.