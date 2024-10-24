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«Ворота в Африку»: Лукашенко призвал модернизировать сотрудничество Беларуси и Эфиопии
24.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ускоряться и модернизировать сотрудничество Беларуси и Эфиопии
Эта встреча станет стимулом для развития двусторонних отношений, уверен белорусский лидер. По его словам, Минск готов сотрудничать по всем направлениям: от промышленности до сельского хозяйства. Специалистов Эфиопии президент пригласил приехать в страну и познакомиться с белорусскими технологиями.
Также Александр Лукашенко предложил не просто передать нужные Эфиопии технологии из различных сфер, но и обучить местных специалистов.
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Белорусский лидер провел переговоры с премьер-министром африканской страны Абием Ахмедом Али.
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