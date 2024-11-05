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Как рождается кино на «Беларусьфильме»? Гости «Листопада» познакомились с внутренней кухней производства
05.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит
Южнокорейский режиссер Ким Джин Хэ впервые на «Беларусьфильме». С коллегами из других стран изучает кинопавильоны. Ему интересно, как снимали легендарные фильмы «Город мастеров» и «Белые росы». Говорит, что хочет поделиться своим опытом и даже снять совместный метр.
На «Беларусьфильме» пять съемочных павильонов. В самом крупном из них снимали и новинку – «Черный замок» по роману белорусского классика Владимира Короткевича. Этот фильм стал главным на открытии фестиваля «Листопад». Студия выпускает не только игровое кино, но и документальные и анимационные фильмы. Над одной картиной работает более сотни человек.
В любом фильме важны костюмы и аксессуары. Всего на «Беларусьфильме» более ста тысяч позиций реквизита. Каждый наряд костюмеры тщательно подбирают под героя. Главное условие – отразить характер персонажа и эпоху. На пошив сложных нарядов у дизайнеров может уходить больше недели.
В этом году «Беларусьфильм» празднует юбилей. Студии исполняется 100 лет. Для зрителей готовят премьеры: сейчас снимают 14 документальных и три анимационных фильма.
Международный кинофестиваль «Листопад» проходит уже в 30-й раз. Впереди у гостей – мастер-классы с режиссерами и сценаристами.
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Как рождается кино на «Беларусьфильме»? Гости «Листопада» познакомились с внутренней кухней производства
В этом году «Беларусьфильм» празднует юбилей. Студии исполняется 100 лет. Для зрителей готовят премьеры.
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