Лукашенко – МИД: К кадрам должно быть бережное отношение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бережно относиться к кадрам посоветовал Александр Лукашенко Министерству иностранных дел республики, а при назначении послов учитывать их профессионализм и надежность, а не личные отношения. Президент провел совещание, посвященное кадровым вопросам в МИД.

«Ни в коем случае не исходить при назначении людей «от себя». Вот под себя назначить. Вы знаете, что я часто избегаю такого термина, как «команда». Когда я стал президентом, я не исходил из того, что я должен назначить везде своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся, как мог, – они остались работать и большие должности занимали потом. То есть я всем дал шанс: работайте, если хотите и можете», – отметил глава государства.

Дипломатов стоит прежде всего направлять на главные рынки – в СНГ и другие дружественные страны. Именно укрепление торгово-экономических связей с государствами Александр Лукашенко назвал главной задачей МИД. Внешняя политика Беларуси сейчас скорректирована с учетом западных санкций. Ведомство должно вовремя предлагать товар тому, кто в нем заинтересован.

«Забудьте про эти санкции. Их нет. Спрос на продовольствие приличный. Даже в Европе. Надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут. Мы переориентировались. Называли когда-то дальней дугой, кроме российского рынка. Так мы сегодня начали осваивать эту дальнюю дугу. Это продовольствие. А чтобы вырастить молоко и мясо, нужны минеральные удобрения и техника. Необъятный рынок, который сегодня развивается», – заявил Лукашенко.

Министр иностранных дел доложил президенту о предстоящей масштабной ротации среди белорусских дипломатов за рубежом.