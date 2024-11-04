|
Лукашенко – МИД: К кадрам должно быть бережное отношение
04.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бережно относиться к кадрам посоветовал
Дипломатов стоит прежде всего направлять на главные рынки – в СНГ и другие дружественные страны. Именно укрепление торгово-экономических связей с государствами Александр Лукашенко назвал главной задачей МИД. Внешняя политика Беларуси сейчас скорректирована с учетом западных санкций. Ведомство должно вовремя предлагать товар тому, кто в нем заинтересован.
Министр иностранных дел доложил президенту о предстоящей масштабной ротации среди белорусских дипломатов за рубежом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси провел совещание, посвященное кадровым вопросам в Министерстве иностранных дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)