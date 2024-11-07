Лукашенко на открытии современного бассейна в Минске, подаренного Китаем, пообещал спортсменам еще одно «чудо»

Символический ключ от бассейна президенту вручил посол Китая. Масштабный спортобъект – подарок белорусам от КНР. Строили под ключ. По всем мировым стандартам и требованиям. И по просьбе Александра Лукашенко успели к государственному празднику, который отмечают 7 ноября.
«Китай пообещал – Китай сделал. Вот это дисциплина. Это нам пример. Никакие ни Трамп, ни Харрис, ни Байден не свернут с пути китайский народ. Я выражаю искреннюю признательность от белорусского народа. Вы должны знать, что мы для вас надежные друзья. Ключ отдаю тем, кто будет без ключа сюда заходить», – заявил белорусский лидер.
Здесь будут тренироваться представители всех водных видов спорта. Это первый, но не единственный подарок от Китая белорусским атлетам. А где лучше условия, там и результат должен быть выше, уверен президент.
«В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо. Наверное, более значимое. Правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все жду-жду. Печаль полная. Правда и хоккей туда уже начинает клониться. Ну, может, поплывем?» – сказал Лукашенко.
А за медальные заплывы будет и господдержка. Александр Лукашенко предупредил: со следующего года зарплаты станут пропорциональны достижениям. Это касается всех видов спорта. А на плавание – особые надежды.
«Это много комплектов медалей олимпийских. После легкой атлетики это второй вид спорта. 35 медалей! Я много не прошу. 30% дайте, больше не надо. Сегодня, конечно, проблемы есть. Но я уверен, как только заигравшиеся политики от спорта от этого отойдут, придет такое время», – заверил президент Беларуси.
И появится возможность принимать на крупные форумы в Минске спортсменов со всего мира. За заплывами, прыжками в воду, состязаниям по водному поло и другими дисциплинам смогут наблюдать больше шести тысяч зрителей.
«Этого ждали долго. Действительно, бассейн мирового уровня. В нем можно проводить любые соревнования. Это наш новый дом, в который поместятся все виды плавательные. Это даст большой толчок в развитии», – отметил 21-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий.
Позаботились проектировщики и о будущем белорусского плавания. Для начинающих спортсменов – несколько бассейнов с комфортной температурой и такие же условия, как у профессионалов.
Под крышей этого бассейна чемпионы определятся уже сегодня. Президент дал старт первым соревнованиям – эстафете.
Заразиться плаванием смогут и любители здорового образа жизни. Бассейн будет открыт для всех желающих.