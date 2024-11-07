Лукашенко на открытии современного бассейна в Минске, подаренного Китаем, пообещал спортсменам еще одно «чудо»

Здесь будут тренироваться представители всех водных видов спорта. Это первый, но не единственный подарок от Китая белорусским атлетам. А где лучше условия, там и результат должен быть выше, уверен президент.

«В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо. Наверное, более значимое. Правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все жду-жду. Печаль полная. Правда и хоккей туда уже начинает клониться. Ну, может, поплывем?» – сказал Лукашенко.

А за медальные заплывы будет и господдержка. Александр Лукашенко предупредил: со следующего года зарплаты станут пропорциональны достижениям. Это касается всех видов спорта. А на плавание – особые надежды.

«Это много комплектов медалей олимпийских. После легкой атлетики это второй вид спорта. 35 медалей! Я много не прошу. 30% дайте, больше не надо. Сегодня, конечно, проблемы есть. Но я уверен, как только заигравшиеся политики от спорта от этого отойдут, придет такое время», – заверил президент Беларуси.

И появится возможность принимать на крупные форумы в Минске спортсменов со всего мира. За заплывами, прыжками в воду, состязаниям по водному поло и другими дисциплинам смогут наблюдать больше шести тысяч зрителей.

«Этого ждали долго. Действительно, бассейн мирового уровня. В нем можно проводить любые соревнования. Это наш новый дом, в который поместятся все виды плавательные. Это даст большой толчок в развитии», – отметил 21-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий.

Позаботились проектировщики и о будущем белорусского плавания. Для начинающих спортсменов – несколько бассейнов с комфортной температурой и такие же условия, как у профессионалов.

Под крышей этого бассейна чемпионы определятся уже сегодня. Президент дал старт первым соревнованиям – эстафете.



Заразиться плаванием смогут и любители здорового образа жизни. Бассейн будет открыт для всех желающих.