|
Лукашенко открыл бассейн международного стандарта в Минске: Чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все
06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии бассейна международного стандарта. Это подарок Минску и всей стране от Китая.
Здание – футуристичной формы, а его фасад украшает белорусский орнамент. Внутри современная учебно-тренировочная база для водных видов спорта. Бассейн может принимать международные соревнования. Президент поблагодарил китайских специалистов и председателя КНР Си Цзиньпина. И подчеркнул: в стране от спортсменов ждут результатов. Пока они не радуют. Особенно в футболе и хоккее.
Бассейн способен вместить больше шести тысяч зрителей. Также он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко открыл бассейн международного стандарта в Минске: Чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все
Здание футуристичной формы стало подарком от Китая. Президент Беларуси подчеркнул, что от спортсменов ждут результатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)