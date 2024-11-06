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Лукашенко открыл бассейн международного стандарта в Минске: Чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все

06.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко открыл бассейн международного стандарта в Минске: Чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии бассейна международного стандарта. Это подарок Минску и всей стране от Китая.

Здание – футуристичной формы, а его фасад украшает белорусский орнамент. Внутри современная учебно-тренировочная база для водных видов спорта. Бассейн может принимать международные соревнования. Президент поблагодарил китайских специалистов и председателя КНР Си Цзиньпина. И подчеркнул: в стране от спортсменов ждут результатов. Пока они не радуют. Особенно в футболе и хоккее.

«Для того чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все. Мы вам дарим солидный подарок. И сегодня никто не мешает заниматься спортом и выигрывать. Конечно, я далек от того, что мы будем побеждать на большинстве дистанций в плавании, это очень сложно, трудно, потому что здесь не только физподготовка и другие моменты – в спорте сегодня, вы видите, не только политика, но и лекарства, допинги и прочее. Нас могут забанить, а другие будут на первых местах. Все может быть. Но выигрывать можно», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Бассейн способен вместить больше шести тысяч зрителей. Также он будет доступен не только профессиональным спортсменам, но и любителям здорового образа жизни.



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Теги: Минск
 
 
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Здание футуристичной формы стало подарком от Китая. Президент Беларуси подчеркнул, что от спортсменов ждут результатов.
 
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