Представителям СМИ в Беларуси напомнили правила работы во время президентской гонки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работа журналистов может повлиять на итоги выборов, заявил министр информации Беларуси Марат Марков. В Минске прошел семинар для работников СМИ. Им рассказали правила работы во время президентской гонки.



Важнейший вопрос – порядок агитации. Официально кандидаты на должность главы государства смогут начать ее с 1 января. Каждому претенденту будет отведено определенное время в эфирах телеканалов и радио, а также места в газетах. Это регулируется законом. ЦИК также выпустит пособие для журналистов, в котором пропишет все правила работы во время кампании.

«Нельзя применять агитацию, в которой используется пропаганда войны, призывы к нарушению конституционной целостности нашей страны, оскорбления, клевета в отношении должностных лиц, других кандидатов в президенты. Центральная избирательная комиссия будет следить, чтобы этот закон выполнялся», – заявила начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Григорович.

С завтрашнего дня семь инициативных групп начнут сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Для регистрации их должно быть не менее 100 тысяч. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.