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Представителям СМИ в Беларуси напомнили правила работы во время президентской гонки
07.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работа журналистов может повлиять на итоги выборов, заявил министр информации Беларуси Марат Марков. В Минске прошел семинар для работников СМИ. Им рассказали правила работы во время президентской гонки.
С завтрашнего дня семь инициативных групп начнут сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты Беларуси. Для регистрации их должно быть не менее 100 тысяч. Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
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Важнейший вопрос – порядок агитации. Официально кандидаты на должность главы государства смогут начать ее с 1 января.
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