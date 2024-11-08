«Настоящие патриоты!»: Лукашенко на «Дожинках» в Витебской области вручил награды лучшим аграриям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси ждет новых достижений от аграриев Витебской области. Александр Лукашенко приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании. Наградил лучших работников сельского хозяйства, а также поставил задачи перед местной властью нарастить экспорт и улучшить культуру земледелия, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Рекордсмен жатвы своего региона. За высокие результаты у Вячеслава Аниковича Орден Почета. Для комбайнера эта уборочная кампания стала 35-й. А собрать много и в срок помог не только опыт.

«Любить труд надо. И у каждого человека эта любовь по-разному выражается. Во-первых, нужен хороший уход за техникой. Тогда и будут результаты», – отметил тракторист-машинист Вячеслав Аникович.

Такой же секрет успеха и у сотрудников Витебской птицефабрики. Предприятие модернизируется, увеличивает объемы производства, наращивает экспорт. У коллектива благодарность от президента.

«Мы всегда все делаем с любовью. Любовь и трудолюбие – это основа нашего производства. У нас очень хорошая команда, которая поддерживает меня во всех моих требованиях, начинаниях, технологических изменениях», – поделилась заместитель гендиректора по сельскому хозяйству птицефабрики Надежда Грибанова.

Александр Лукашенко вручил награды машинистам, животноводам, агрономам, руководителям. И рассказал, почему посещает «Дожинки» в каждом регионе.

«Поблагодарить самых близких для меня людей. Патриотов. Как бы ни складывались дела в стране, кто бы там ни ходил по улицам, кто бы пивко ни попивал, ни бездельничал, а вы ведь всегда работали и делали то, что могли сделать», – заявил президент.

А могут еще больше, уверен Александр Лукашенко. Пока северный регион не дотягивает до остальных, здесь зона экстремального земледелия. В ближайшие пять лет предстоит найти перспективные направления, чтобы поднять экономику области.

«Думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, севернее Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации и делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы», – отметил Лукашенко.

Несмотря на суровые условия и нехватку полезных ископаемых, прогресса можно достичь, уверен белорусский лидер. И подсказал, как.

«Интеллектом, мозгами. И это касается не только Витебщины. Интеллектуальные технологии должны стать локомотивом прогресса. Высокотехнологичные проекты с высочайшей степенью автоматизации, роботизации и иными современными формами работы и есть лицо агропромышленного комплекса сегодняшнего дня. Село должно идти в ногу со временем», – заявил глава государства.

И тогда село станет привлекательным для молодых специалистов. Президент поручил разработать специальный соцпакет по их поддержке. Еще одно требование – нарастить показатели в отрасли, которая стала местной визитной карточкой: производстве льна.

«Надо как минимум приблизиться к прежним, советским объемам и за пятилетку удвоить экспорт. Тем более, цены пошли. Нужен прорыв. От аграриев, ученых, инженеров. Надо научиться возделывать качественный длинноволокнистый лен, постоянно увеличивать объемы сырья и продукции», – подчеркнул Лукашенко.

И это касается не только льноводства. Но и всего сельского хозяйства. Александр Лукашенко уверен: местным труженикам это по силам.

От Витебского региона Александру Лукашенко подарили реплику меча Полоцкого князя Всеслава Чародея. При нем Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества.