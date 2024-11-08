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«Настоящие патриоты!»: Лукашенко на «Дожинках» в Витебской области вручил награды лучшим аграриям
08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси ждет новых достижений от аграриев Витебской области. Александр Лукашенко приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании. Наградил лучших работников сельского хозяйства, а также поставил задачи перед местной властью нарастить экспорт и улучшить культуру земледелия, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Рекордсмен жатвы своего региона. За высокие результаты у Вячеслава Аниковича Орден Почета. Для комбайнера эта уборочная кампания стала 35-й. А собрать много и в срок помог не только опыт.
Такой же секрет успеха и у сотрудников Витебской птицефабрики. Предприятие модернизируется, увеличивает объемы производства, наращивает экспорт. У коллектива благодарность от президента.
Александр Лукашенко вручил награды машинистам, животноводам, агрономам, руководителям. И рассказал, почему посещает «Дожинки» в каждом регионе.
А могут еще больше, уверен Александр Лукашенко. Пока северный регион не дотягивает до остальных, здесь зона экстремального земледелия. В ближайшие пять лет предстоит найти перспективные направления, чтобы поднять экономику области.
Несмотря на суровые условия и нехватку полезных ископаемых, прогресса можно достичь, уверен белорусский лидер. И подсказал, как.
И тогда село станет привлекательным для молодых специалистов. Президент поручил разработать специальный соцпакет по их поддержке. Еще одно требование – нарастить показатели в отрасли, которая стала местной визитной карточкой: производстве льна.
И это касается не только льноводства. Но и всего сельского хозяйства. Александр Лукашенко уверен: местным труженикам это по силам.
От Витебского региона Александру Лукашенко подарили реплику меча Полоцкого князя Всеслава Чародея. При нем Полоцкое княжество достигло наивысшего могущества.
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Президент Беларуси ждет новых достижений от аграриев Витебской области. Александр Лукашенко приехал в регион на праздник «Дожинки» в честь окончания уборочной...
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