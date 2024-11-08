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Погода в СНГ: на Казахстан обрушились снегопады, в Беларуси тепло и облачно
08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Москвы теплые и солнечные перспективы. Пока в городе плюс 5. В субботу температура еще подрастет и будет на 4-5 градусов выше нормы ноября. Осадков не будет до конца выходных, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Беларусь
В Беларуси немного потеплело. Но лишь на пару градусов. Столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 10. Погода облачная, а местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. К осеннему похолоданию готовятся зоопарки страны. Животных переселяют в закрытые вольеры, для некоторых из них устанавливают обогреватели. Так, на новом месте придется освоиться теплолюбивым енотам, дикобразам, обезьянам. Для них заготавливают и корма.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
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