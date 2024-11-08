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Погода в СНГ: на Казахстан обрушились снегопады, в Беларуси тепло и облачно

08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на Казахстан обрушились снегопады, в Беларуси тепло и облачно
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Москвы теплые и солнечные перспективы. Пока в городе плюс 5. В субботу температура еще подрастет и будет на 4-5 градусов выше нормы ноября. Осадков не будет до конца выходных, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

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Казахстан засыпало снегом. Погоду диктует обширный циклон. Он нарастил сугробы, дороги стали непроходимыми и опасными. В Карагандинской области с трассы эвакуировали более 30 человек. Среди спасенных 12 граждан Узбекистана. Рейсовый автобус следовал из Астаны в Шымкент. Всех пассажиров доставили в ближайшее село. А накануне снегопад обрушился на Костанайскую область. Меньше чем за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков, а в некоторых районах – треть нормы.

Беларусь

В Беларуси немного потеплело. Но лишь на пару градусов. Столбики термометров сегодня поднимутся до плюс 10. Погода облачная, а местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. К осеннему похолоданию готовятся зоопарки страны. Животных переселяют в закрытые вольеры, для некоторых из них устанавливают обогреватели. Так, на новом месте придется освоиться теплолюбивым енотам, дикобразам, обезьянам. Для них заготавливают и корма.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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