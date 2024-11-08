Погода в СНГ: на Казахстан обрушились снегопады, в Беларуси тепло и облачно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Москвы теплые и солнечные перспективы. Пока в городе плюс 5. В субботу температура еще подрастет и будет на 4-5 градусов выше нормы ноября. Осадков не будет до конца выходных, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

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