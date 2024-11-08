«Нет порядка»: Лукашенко поручил определиться со стратегией развития АПК в Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси поручил определиться со стратегией развития агропромышленного комплекса Витебской области. Александр Лукашенко приехал в Полоцк на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.



Однако разговор с чиновниками получился не праздничный. Белорусский лидер указал на низкую культуру земледелия и большие потери зерновых.

«Работает Витебская область – не для праздника сказано – из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук. Люди должны здесь жить и работать. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть. Со всем надо определяться: какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса. Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, а не за счет площадей экстенсивно его вести. Пока видна земля, пока снегом не накрыло, облетайте сверху, снизу, слева, справа, смотрите и думайте, что будем делать», – заявил Александр Лукашенко.