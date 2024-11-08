ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Нет порядка»: Лукашенко поручил определиться со стратегией развития АПК в Витебской области

08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Нет порядка»: Лукашенко поручил определиться со стратегией развития АПК в Витебской области
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси поручил определиться со стратегией развития агропромышленного комплекса Витебской области. Александр Лукашенко приехал в Полоцк на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.

Однако разговор с чиновниками получился не праздничный. Белорусский лидер указал на низкую культуру земледелия и большие потери зерновых.

«Работает Витебская область – не для праздника сказано – из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук. Люди должны здесь жить и работать. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть. Со всем надо определяться: какое поле, какая кормовая база для фермы или комплекса. Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, а не за счет площадей экстенсивно его вести. Пока видна земля, пока снегом не накрыло, облетайте сверху, снизу, слева, справа, смотрите и думайте, что будем делать», – заявил Александр Лукашенко.

Решить проблемы региона и определить пути развития президент поручил до марта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент приехал в Полоцк на региональный фестиваль «Дожинки» в честь окончания уборочной кампании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: на Казахстан обрушились снегопады, в Беларуси тепло и облачно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.11.2024
Mir24.TV Belarus
08.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика