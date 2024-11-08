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«Нет порядка»: Лукашенко поручил определиться со стратегией развития АПК в Витебской области
08.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси поручил определиться со стратегией развития агропромышленного комплекса Витебской области.
Решить проблемы региона и определить пути развития президент поручил до марта.
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