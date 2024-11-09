«Марафон единства» стартовал в белорусском Пинске: экскурсии на фабрики и «НЕскучная НЕлекция»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Пинск принимает акцию «Марафон единства» . В первый день гостей со всей страны познакомили с регионом. Чем запомнился город, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На швейной фабрике необычные гости. Юных артистов познакомили с этапами производства белорусского трикотажа: от нитей до готового изделия. Для певицы Полины Протасени яркие костюмы – залог хорошего выступления. Теперь увидела, как их шьют.

«Меня очень удивило, что машины сами делают одежду. Вставил нитки, иголки поменял и все, они сами все вышили», – поделилась артистка Полина Протасеня.

Распилить, собрать каркас и обтянуть тканью. Участники «Марафона единства» побывали на фабрике мебели. Изделия популярны не только в стране, но и за рубежом. Предприятие использует в основном белорусское сырье. Пиломатериалы производят сами. Сейчас работают с лесом, поваленным июльским ураганом.

«Участвуем в программе бурелома. Нам выделены делянки, и мы эту древесину привозим сюда и перерабатываем. Сначала пилим на доски, потом эти доски сушим, а из леса, из этих досок получается высококлассная мебель», – рассказал генеральный директор Пинской мебельной фабрики Александр Судник.

В Пинском аграрном технологическом колледже сегодня в расписании новый предмет – «НЕскучная НЕлекция». В интерактивной беседе с тестами студенты и чиновники искали ответы на важные вопросы. Самых активных учащихся ждали подарки.

«Лекция полностью оправдывает свое название. Совершенно не скучно, заряжены и наши ребята, и сами гости. Мне здесь нравится. Мы успели обсудить, что такое выбор, что он значит для каждого из нас, обсудили, что такое действия и их последствия. Все в полуигровой форме», – отметила студентка Пинского аграрного технологического колледжа Мария Чепская.

Акция «Марафон единства» помогает изучить разные сферы жизни страны: промышленность, культуру, туризм, историю и другие. Впереди у участников программы интерактивные квесты, дегустации национальной кухни и концерты.