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«Марафон единства» стартовал в белорусском Пинске: экскурсии на фабрики и «НЕскучная НЕлекция»
09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Пинск принимает акцию
На швейной фабрике необычные гости. Юных артистов познакомили с этапами производства белорусского трикотажа: от нитей до готового изделия. Для певицы Полины Протасени яркие костюмы – залог хорошего выступления. Теперь увидела, как их шьют.
Распилить, собрать каркас и обтянуть тканью. Участники «Марафона единства» побывали на фабрике мебели. Изделия популярны не только в стране, но и за рубежом. Предприятие использует в основном белорусское сырье. Пиломатериалы производят сами. Сейчас работают с лесом, поваленным июльским ураганом.
В Пинском аграрном технологическом колледже сегодня в расписании новый предмет – «НЕскучная НЕлекция». В интерактивной беседе с тестами студенты и чиновники искали ответы на важные вопросы. Самых активных учащихся ждали подарки.
Акция «Марафон единства» помогает изучить разные сферы жизни страны: промышленность, культуру, туризм, историю и другие. Впереди у участников программы интерактивные квесты, дегустации национальной кухни и концерты.
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В первый день гостей со всей страны познакомили с регионом.
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