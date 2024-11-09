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Международный кинофестиваль «Листопад» торжественно завершился в Беларуси. Кому достался Гран-при и приз МТРК «Мир»?

09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный кинофестиваль «Листопад» торжественно завершился в Беларуси. Кому достался Гран-при и приз МТРК «Мир»?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шоу и овациями в Минске закрыли международный кинофестиваль «Листопад». Гран-при уехал в Китай. По традиции свой приз вручила и телерадиокомпания «Мир». Корреспондент Ангелина Казарцева узнала имена победителей.

«А что, если моя мама стала птицей?» – маленький герой российской кинокартины «Там, где танцуют стерхи» задал себе этот вопрос после тяжелой утраты. Якутское поверье гласит: тот, кто увидел белых журавлей в небе, навсегда обретет счастье. Это стало основой вдохновения автора.

«Несмотря на какие-то жизненные трудности и сложности, надо находить в себе силы и мечтать, творить, и радоваться тому, что есть», – отметил продюсер, оператор фильма «Там, где танцуют стерхи» Семен Аманатов.

Фильм быстро обрел поклонников на фестивале и получил спецприз президента Беларуси. По традиции любимую картину наградило и представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В основе комедии «Держись солнца» – вечный конфликт детей и родителей.

«Сам фильм перекликается чем-то с тем, что представляет собой телерадиокомпания «Мир», потому что «Мир» – это такая одна большая семья. «Мир» – это семья стран Содружества. И в картине поднимаются вопросы семейных ценностей. Это семейная история, которая объединяет, и поэтому, конечно, «Мир» не мог не отметить именно эту картину», – пояснила директор НП МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.

На конкурсе – около 130 картин, в номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы. Члены жюри из разных стран к оценке подходили нестандартно. Например, для китайского режиссера Лэй Ханя уникальность – в национальном колорите.

«Листопад – отличная площадка для международного диалога. Я почувствовал культурные особенности, традиции разных стран. И то, что эти фильмы для разного зрителя: для детей и для взрослых, женщин и мужчин – только подтверждает это», – подчеркнул член жюри фестиваля Лэй Хань.

В духе «Листопада» страна жила целую неделю. На 30-ю годовщину фестиваль в два раза побил рекорд по числу заявок – больше трех с половиной тысяч картин из 124 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

«Мы заметили полные залы. Полные залы зрителей, которые с удовольствием приходили, покупали билеты, а на отдельные сеансы билетов и не было, потому что ажиотажный спрос. Это говорит о том, что наш белорусский зритель с удовольствием откликается на все самые хорошие посылы, которые идут от наших стран-участниц», – отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Кроме премьерных показов, были и встречи со звездами, и мастер-классы. А конкурсные фильмы еще можно оценить в белорусских кинотеатрах в течение недели.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в конкурсе участвовало около 130 картин. Фильмы еще можно оценить в белорусских кинотеатрах в течение недели.
 
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