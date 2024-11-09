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Международный кинофестиваль «Листопад» торжественно завершился в Беларуси. Кому достался Гран-при и приз МТРК «Мир»?
09.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шоу и овациями в Минске закрыли международный кинофестиваль «Листопад». Гран-при уехал в Китай. По традиции свой приз вручила и телерадиокомпания «Мир». Корреспондент Ангелина Казарцева узнала имена победителей.
«А что, если моя мама стала птицей?» – маленький герой российской кинокартины «Там, где танцуют стерхи» задал себе этот вопрос после тяжелой утраты. Якутское поверье гласит: тот, кто увидел белых журавлей в небе, навсегда обретет счастье. Это стало основой вдохновения автора.
Фильм быстро обрел поклонников на фестивале и получил спецприз президента Беларуси. По традиции любимую картину наградило и представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В основе комедии «Держись солнца» – вечный конфликт детей и родителей.
На конкурсе – около 130 картин, в номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы. Члены жюри из разных стран к оценке подходили нестандартно. Например, для китайского режиссера Лэй Ханя уникальность – в национальном колорите.
В духе «Листопада» страна жила целую неделю. На 30-ю годовщину
Кроме премьерных показов, были и встречи со звездами, и мастер-классы. А конкурсные фильмы еще можно оценить в белорусских кинотеатрах в течение недели.
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Международный кинофестиваль «Листопад» торжественно завершился в Беларуси. Кому достался Гран-при и приз МТРК «Мир»?
Всего в конкурсе участвовало около 130 картин. Фильмы еще можно оценить в белорусских кинотеатрах в течение недели.
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