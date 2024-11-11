Как выбрать дровокол для дома: основные типы, характеристики и советы по эксплуатации

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Облегчить заготовку дров поможет дровокол — специальное оборудование, которое быстро и без проблем позволит разрубить даже самое твердое полено. Такие станки используются не только в промышленных целях, но и для бытовых нужд, когда необходимо заготовить топливо для печи, камина или котельного оборудования. А как купить дровокол, на что обратить внимание при выборе — читайте в статье.

Принцип работы оборудования

Техника работает по простому принципу:

• Полено помещается в специальный желоб и фиксируется.

Полено помещается в специальный желоб и фиксируется. • Острый нож автоматически или усилием оператора опускается и раскалывает древесину.

Использование такого станка значительно увеличивает производительность, а также повышает безопасность процесса колки, минимизирует риск получения травмы.

Виды оборудования

Дровоколы делятся на три класса: профессиональный (промышленный), полупрофессиональный, бытовой. Для частного дома, дачи, коттеджа или бани достаточно бытовой модели. Компактные станки не предназначены для продолжительного использования, однако с их помощью можно быстро заготовить необходимое количество дров как для разового использования, так и на весь отопительный сезон.

Для обеспечения дровами небольших предприятий, отелей, многоквартирных домов выбирают полупрофессиональные модели. А для заготовки топлива в коммерческих целях используют промышленные дровоколы.

Станки различаются и типом конструкции:

• Винтовые. Подходят для колки небольших по длине и толщине поленьев на две части. Плюсы: низкая цена. Минусы: слабое усилие, малая производительность, не подходят для толстых и длинных заготовок, есть риск получения травмы во время работы.

Винтовые. Подходят для колки небольших по длине и толщине поленьев на две части. Плюсы: низкая цена. Минусы: слабое усилие, малая производительность, не подходят для толстых и длинных заготовок, есть риск получения травмы во время работы. • Реечные. Простое в эксплуатации оборудование, которое позволяет раскалывать поленья средней толщины. Плюсы: доступная стоимость, безопасность использования. Минусы: невысокая сила давления на бревно.

Реечные. Простое в эксплуатации оборудование, которое позволяет раскалывать поленья средней толщины. Плюсы: доступная стоимость, безопасность использования. Минусы: невысокая сила давления на бревно. • Гидравлические. Техника позволяет раскалывать толстые и длинные заготовки на четыре части. Преимущества: безопасность, надежность, плавность хода ножа, высокая скорость работы. Минусы: требуется тщательное обслуживание. Кроме того, гидравлические модели потребляются много электричества или топлива.

Еще одно различие — тип двигателя. Например, в каталоге «АгроМотоЦентр» можно найти дровоколы, оснащенные электрическими и бензиновыми моторами. Первый вариант идеально подходит для бытового использования. Это недорогая техника, которую можно эксплуатировать даже внутри помещений. Кроме того, электродвигатель не требует долива топлива, периодической замены масла. Однако электроколун не может работать в условиях высокой влажности или под дождем, а также требует подключения к розетке.

Бензиновые дровоколы более мощные, рассчитанные на продолжительную работу. Их можно эксплуатировать даже под проливным дождем, вывозить в лес и т. д. Выбор такой техники актуален для тех, кому приходится заготавливать большое количество дров и/или работать вдали от цивилизации, где невозможно подключение к электросети.

Есть и механические станки, которые приводятся в действие ручным усилием. Это удобный вариант для дачи или бани.

Технические характеристики

А какие параметры учитывать при покупке дровокола? Вот основные характеристики, на которые нужно обратить внимание:

• Усилие раскола. Для бытового использования достаточно 5 тонн. Но если нужно колоть твердые и/или сырые пни, понадобится более мощная техника с усилием от 7 тонн.

Усилие раскола. Для бытового использования достаточно 5 тонн. Но если нужно колоть твердые и/или сырые пни, понадобится более мощная техника с усилием от 7 тонн. • Размер заготовки. Дровоколы для дома раскалывают пни диаметром до 30 см и длиной до полуметра.

Размер заготовки. Дровоколы для дома раскалывают пни диаметром до 30 см и длиной до полуметра. • Тип ножа. Плоский колун позволяет получить два поленья за один проход, а крестообразный — четыре.

При выборе также обращайте внимание на бренд, качество материалов и сборки, наличие сертификатов и гарантии производителя. Для бытовых нужд рекомендуется покупать гидравлические станки с электродвигателями или недорогие винтовые модели. Если нужно заготавливать дрова для котла, лучше выбрать реечный дровокол.

И еще несколько советов. Чтобы техника работала исправно, не забывайте своевременно менять масло, использовать качественную топливную смесь, следить за состоянием электропроводки. А что касается ножа (колуна), то он должен быть изготовлен из закаленной стали.

Если же сомневаетесь в своем выборе, всегда можно обратиться за консультацией к сотрудникам магазина.