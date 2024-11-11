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Погода в СНГ: холодно и туманно в Беларуси, гигантские дождевики выросли на севере Кыргызстана
11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
В Астане продолжается снегопад. В столичном акимате сообщили, что коммунальные службы очищают улицы города от снега круглосуточно.
Днем на дорогах работают более тысячи единиц техники и вдвое больше рабочих. Сначала освобождают те участки, где ездит много автотранспорта, тротуары и подъездные пути к школам, больницам и детсадам. В связи с ухудшением погоды временно приостановили движение нескольких пригородных маршрутах. Метель, снег и гололедица наблюдаются на севере, западе и востоке страны. Закрыты трассы из Усть-Каменогорска в Шемонаиху, Риддер и Алтай.
Кыргызстан
У грибников в Иссык-Кульской области сейчас время сбора дождевиков. В ущелье Чон-Аксуу, это недалеко от города Чолпон-Ата, нашли целое поле белых гигантов. Вес одного как минимум три-четыре килограмма. Местные жители говорят, что до таких размеров они выросли благодаря дождливому лету.
Беларусь
В Беларуси с каждым днем становится холоднее. Днем всего до девяти градусов. В первой половине дня в некоторых районах возможен туман.
В лимонарии Ботанического сада Минска выросли мандарины, помело и лимоны. В коллекции оранжереи более 120 цитрусовых. Пять сортов из них – белорусской селекции. Специалисты здесь выращивают и другие тропические плоды: бананы, гранат, инжир и папайю.
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