Погода в СНГ: холодно и туманно в Беларуси, гигантские дождевики выросли на севере Кыргызстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, без осадков и плюс три будет в понедельник в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане продолжается снегопад. В столичном акимате сообщили, что коммунальные службы очищают улицы города от снега круглосуточно.

Днем на дорогах работают более тысячи единиц техники и вдвое больше рабочих. Сначала освобождают те участки, где ездит много автотранспорта, тротуары и подъездные пути к школам, больницам и детсадам. В связи с ухудшением погоды временно приостановили движение нескольких пригородных маршрутах. Метель, снег и гололедица наблюдаются на севере, западе и востоке страны. Закрыты трассы из Усть-Каменогорска в Шемонаиху, Риддер и Алтай.

Кыргызстан



Облачно и без прояснений сегодня в Бишкеке. Днем плюс девять. Вечером температура понизится еще на семь градусов. Такая же погода почти во всех регионах Кыргызстана, кроме Нарынской области. Там днем до минус трех, а в горах идет снег.

У грибников в Иссык-Кульской области сейчас время сбора дождевиков. В ущелье Чон-Аксуу, это недалеко от города Чолпон-Ата, нашли целое поле белых гигантов. Вес одного как минимум три-четыре килограмма. Местные жители говорят, что до таких размеров они выросли благодаря дождливому лету.

Беларусь

В Беларуси с каждым днем становится холоднее. Днем всего до девяти градусов. В первой половине дня в некоторых районах возможен туман.

В лимонарии Ботанического сада Минска выросли мандарины, помело и лимоны. В коллекции оранжереи более 120 цитрусовых. Пять сортов из них – белорусской селекции. Специалисты здесь выращивают и другие тропические плоды: бананы, гранат, инжир и папайю.