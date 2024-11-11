Пластиковую упаковку по стандарту халяль начали выпускать в Беларуси. Как страна завоевывает мусульманские рынки?

На линии под руководством Сергея Асташова работает 300 человек. На них ответственность за качество продукции и за чистоту. Все рабочие – в спецодежде. Перед началом работы руки моют халяльным мылом. За соблюдением условий производства следят строго.

«Сертификационный аудит проходил на трех участках: производства полиэтиленовой пленки, полипропиленовых мешков и по производству биг-бэгов. Проверялись в основном те требования, которые прописаны в исламских нормах», – отметила начальник отдела стандартизации и сертификации Марина Дембицкая.

На заводе халяльная упаковка – только 1% от общего производства. Ее разработали для поставок белорусской пищевой соли на рынок исламских стран.

«Если бы не мы там были, там был бы наш конкурент. Мы завоевали этот рынок. Это больше про объемы. При увеличении объемов производства мы снижаем себестоимость продукции и тем самым увеличиваем маржинальность при ее реализации», – пояснил заместитель генерального директора по производству Руслан Немерюк.

Религиозное понятие халяль означает «дозволенное». В Беларуси такую продукцию сертифицирует единственный в стране специализированный центр. Товары с такой маркировкой выпускает около сотни компаний.

«Это производство пищевых продуктов, вспомогательных материалов. И эти компании уже выходят на исламские рынки. Даже началась торговля с Индонезией, со странами Персидского залива тоже ведется торговля. Наши предприятия довольно успешны, особенно молочная продукция там очень востребована», – рассказал директор белорусского органа стандартизации и сертификации Рустам Хасеневич.

За прошлый год экспорт белорусских халяльных товаров в страны Персидского залива вырос более чем в два раза. Основные партнеры – это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иран.

В странах Ближнего Востока популярны белорусские халяльные сухое и сгущенное молоко, минеральная вода, яйца и рыбные консервы.