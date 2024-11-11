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Пластиковую упаковку по стандарту халяль начали выпускать в Беларуси. Как страна завоевывает мусульманские рынки?
11.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали выпускать пластиковую упаковку по стандарту халяль. Чтобы попасть на мусульманский рынок, производитель должен соблюдать ряд специальных требований. Корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский побывал на заводе и изучил технологию.
Из гранул полипропилена выплавляют плотную пленку. Затем ее нарезают на нити и на ткацких станках производят упаковочные мешки. Выглядят они как обычные, но предназначены для особой продукции. Это халяльная тара.
На линии под руководством Сергея Асташова работает 300 человек. На них ответственность за качество продукции и за чистоту. Все рабочие – в спецодежде. Перед началом работы руки моют халяльным мылом. За соблюдением условий производства следят строго.
На заводе халяльная упаковка – только 1% от общего производства. Ее разработали для поставок белорусской пищевой соли на рынок исламских стран.
Религиозное понятие халяль означает «дозволенное». В Беларуси такую продукцию сертифицирует единственный в стране специализированный центр. Товары с такой маркировкой выпускает около сотни компаний.
За прошлый год экспорт белорусских халяльных товаров в страны Персидского залива вырос более чем в два раза. Основные партнеры – это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иран.
В странах Ближнего Востока популярны белорусские халяльные сухое и сгущенное молоко, минеральная вода, яйца и рыбные консервы.
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Пластиковую упаковку по стандарту халяль начали выпускать в Беларуси. Как страна завоевывает мусульманские рынки?
За прошлый год экспорт белорусских халяльных товаров в страны Персидского залива вырос более чем в два раза.
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