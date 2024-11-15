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Лукашенко ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом Беларуси
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Может ли женщина быть президентом Беларуси? На такой вопрос ответил Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает «МИР 24».
Глава государства прокомментировал результаты выборов, которые прошли в США.
С журналистами президент пообщался во время посещения обновленного стадиона в Минске.
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В Беларуси глава государства является также главнокомандующим Вооруженных Сил.
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