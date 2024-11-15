Лукашенко ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Может ли женщина быть президентом Беларуси? На такой вопрос ответил Александр Лукашенко во время общения с журналистами, передает «МИР 24».

Глава государства прокомментировал результаты выборов, которые прошли в США. Одним из кандидатов была леди . По словам Лукашенко, у президента в Штатах другие полномочия. Например, в Беларуси лидер является еще и главнокомандующим Вооруженных Сил.

«Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность. Может, со временем мы тоже подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Не надо перекладывать наши обязанности на женщин. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает», – объяснил Лукашенко.

С журналистами президент пообщался во время посещения обновленного стадиона в Минске.