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Лукашенко проверил, как модернизируют инфраструктуру Минска
14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Теперь это место не только для прогулок, но и для занятий спортом. Оборудованные площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута, большой детский игровой комплекс – это далеко не все места, где можно провести время с пользой для здоровья. Белорусский лидер оценил работу городских властей, но напомнил и о других проектах, которые предстоит завершить в ближайшее время.
Также президент посетил реконструированный стадион «Трактор». Он находится рядом с парком.
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Глава Беларуси посетил парк в Заводском районе. Это второй по величине городской сквер.
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