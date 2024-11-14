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Лукашенко проверил, как модернизируют инфраструктуру Минска

14.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко проверил, как модернизируют инфраструктуру Минска
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко проверил, как модернизируют инфраструктуру столицы. Александр Лукашенко посетил парк в Заводском районе. Это второй по величине городской сквер. Его открыли почти 60 лет назад, а сейчас полностью реконструировали, передает «МИР 24».

Теперь это место не только для прогулок, но и для занятий спортом. Оборудованные площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута, большой детский игровой комплекс – это далеко не все места, где можно провести время с пользой для здоровья. Белорусский лидер оценил работу городских властей, но напомнил и о других проектах, которые предстоит завершить в ближайшее время.

«Должок у вас еще. «Мотовелозавод». Это очень важно. Потому что социальные объекты – это хорошо. Но надо производство. Деньги зарабатывать. Давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы быстрее налаживали свое оборудование. И где-то к выборам народу подарим. В январе месяце. Потом у нас еще завод по производству автобусов. Потом у нас ВДНХ, как я его называю, выставочный центр»», – отметил Лукашенко.

Также президент посетил реконструированный стадион «Трактор». Он находится рядом с парком.



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Глава Беларуси посетил парк в Заводском районе. Это второй по величине городской сквер.
 
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