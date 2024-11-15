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Стадионы, велодорожки и площадки для любителей активного отдыха. Лукашенко рассказали о спортивном будущем Минска
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска" height="100%" width="670">
Президенту Беларуси рассказали о
Сейчас это центр спортивной жизни Заводского района. Второй по величине парк Минска превратили в место для занятий приверженцев здорового образа жизни. Здесь есть площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута, экстремальных и многих других видов спорта.
Из городского бюджета на преображение парка выделили немалые средства. Президент отметил, чтобы таких мест было больше, на это нужно зарабатывать. А значит, развивать промышленность.
Еще одним подарком спортивному городу стал обновленный зал гимнастики и акробатики. В нем уже воспитали титулованных атлетов. И будущих чемпионов президент настроил на победы. Пообещал: будут достижения, появятся и новые площадки.
Результата белорусский лидер ждет и от игры номер один. Для футбольных тренировок в Минске реконструировали стадион. Президент пообщался с воспитанницами местной школы и рассказал о своем спортивном прошлом.
Еще один автограф президента для участников студенческого отряда. Они помогали возрождать стадион. Александр Лукашенко поблагодарил молодых людей за труд. А они в свою очередь продолжили футбольную тему. Спросили о самом ярком впечатлении.
Теперь условия более комфортные. Отдельные поля на стадионе оборудовали и для профессионалов, и для начинающих футболистов. Такой подход к подготовке – залог будущих успехов, уверен Лукашенко.
Увлечься разными видами спорта можно по всему Минску. Площадки для этого возводят в каждом районе, доложили президенту. В следующем году откроют два дополнительных физкультурных комплекса, удлинят велодорожки, добавят лыжероллерных трасс. И это далеко не все планы для «спортивного будущего».
Стадион в Заводском районе Минска построили в 1950-е годы. После реконструкции он, как и раньше, будет принимать матчи Высшей футбольной лиги Беларуси. Вместимость трибун здесь почти шесть тысяч зрителей.
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Стадионы, велодорожки и площадки для любителей активного отдыха. Лукашенко рассказали о спортивном будущем Минска
Президент Беларуси посетил обновленный городской парк и футбольный стадион в белорусской столице.
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