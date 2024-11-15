Стадионы, велодорожки и площадки для любителей активного отдыха. Лукашенко рассказали о спортивном будущем Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенту Беларуси рассказали о спортивном будущем Минска . Александр Лукашенко посетил обновленный городской парк и футбольный стадион, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас это центр спортивной жизни Заводского района. Второй по величине парк Минска превратили в место для занятий приверженцев здорового образа жизни. Здесь есть площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута, экстремальных и многих других видов спорта.

Из городского бюджета на преображение парка выделили немалые средства. Президент отметил, чтобы таких мест было больше, на это нужно зарабатывать. А значит, развивать промышленность.

«Мотовелозавод». Это очень важно. Давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы быстрее налаживали свое оборудование. И где-то к выборам народу подарим. В январе месяце. Потом у нас еще завод по производству автобусов. Потом у нас ВДНХ, как я его называю, выставочный центр», – отметил Александр Лукашенко.

Еще одним подарком спортивному городу стал обновленный зал гимнастики и акробатики. В нем уже воспитали титулованных атлетов. И будущих чемпионов президент настроил на победы. Пообещал: будут достижения, появятся и новые площадки.

Результата белорусский лидер ждет и от игры номер один. Для футбольных тренировок в Минске реконструировали стадион. Президент пообщался с воспитанницами местной школы и рассказал о своем спортивном прошлом.

Еще один автограф президента для участников студенческого отряда. Они помогали возрождать стадион. Александр Лукашенко поблагодарил молодых людей за труд. А они в свою очередь продолжили футбольную тему. Спросили о самом ярком впечатлении.

«Самые яркие впечатления у меня это когда я учился в школе, и даже не в старших классах, у нас там было в деревне футбольное поле. Деревенька, 30 домов. Было две команды. Вот у меня это осталось. Потом я играл и за колхоз, меня приглашали, много где играл. Студенческий спорт», – рассказал Александр Лукашенко.

Теперь условия более комфортные. Отдельные поля на стадионе оборудовали и для профессионалов, и для начинающих футболистов. Такой подход к подготовке – залог будущих успехов, уверен Лукашенко.