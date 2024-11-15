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Стадионы, велодорожки и площадки для любителей активного отдыха. Лукашенко рассказали о спортивном будущем Минска

15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стадионы, велодорожки и площадки для любителей активного отдыха. Лукашенко рассказали о спортивном будущем <a href=Минска" height="100%" width="670">
Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президенту Беларуси рассказали о спортивном будущем Минска. Александр Лукашенко посетил обновленный городской парк и футбольный стадион, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас это центр спортивной жизни Заводского района. Второй по величине парк Минска превратили в место для занятий приверженцев здорового образа жизни. Здесь есть площадки для волейбола, мини-футбола, воркаута, экстремальных и многих других видов спорта.

Из городского бюджета на преображение парка выделили немалые средства. Президент отметил, чтобы таких мест было больше, на это нужно зарабатывать. А значит, развивать промышленность.

«Мотовелозавод». Это очень важно. Давайте договоримся, что мы их немножко подстегнем, чтобы быстрее налаживали свое оборудование. И где-то к выборам народу подарим. В январе месяце. Потом у нас еще завод по производству автобусов. Потом у нас ВДНХ, как я его называю, выставочный центр», – отметил Александр Лукашенко.

Еще одним подарком спортивному городу стал обновленный зал гимнастики и акробатики. В нем уже воспитали титулованных атлетов. И будущих чемпионов президент настроил на победы. Пообещал: будут достижения, появятся и новые площадки.

Результата белорусский лидер ждет и от игры номер один. Для футбольных тренировок в Минске реконструировали стадион. Президент пообщался с воспитанницами местной школы и рассказал о своем спортивном прошлом.

Еще один автограф президента для участников студенческого отряда. Они помогали возрождать стадион. Александр Лукашенко поблагодарил молодых людей за труд. А они в свою очередь продолжили футбольную тему. Спросили о самом ярком впечатлении.

«Самые яркие впечатления у меня это когда я учился в школе, и даже не в старших классах, у нас там было в деревне футбольное поле. Деревенька, 30 домов. Было две команды. Вот у меня это осталось. Потом я играл и за колхоз, меня приглашали, много где играл. Студенческий спорт», – рассказал Александр Лукашенко.

Теперь условия более комфортные. Отдельные поля на стадионе оборудовали и для профессионалов, и для начинающих футболистов. Такой подход к подготовке – залог будущих успехов, уверен Лукашенко.

«Вся проблема у нас – физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. 90 минут они не могут бежать на высоком темпе. Футбол стал очень быстрым. Физическое состояние, оно откуда? От точек роста. А точка роста – это дети. Поэтому мы и во дворах, и стадионы. У нас этих площадок много. Главное – увлечь», – отметил Лукашенко.

Увлечься разными видами спорта можно по всему Минску. Площадки для этого возводят в каждом районе, доложили президенту. В следующем году откроют два дополнительных физкультурных комплекса, удлинят велодорожки, добавят лыжероллерных трасс. И это далеко не все планы для «спортивного будущего».

Стадион в Заводском районе Минска построили в 1950-е годы. После реконструкции он, как и раньше, будет принимать матчи Высшей футбольной лиги Беларуси. Вместимость трибун здесь почти шесть тысяч зрителей.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси посетил обновленный городской парк и футбольный стадион в белорусской столице.
 
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