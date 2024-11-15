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В Минске пройдет ночной хакатон SOCIAL IMPACT, который решит социально важные вопросы в стране

15.11.2024 11:35 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Экосистема поддержки бизнеса и стартапов “Malimon” объявляет о старте “SOCIAL IMPACT Hackathon” г. Минск, 13-15 декабря 2024 года в пространстве «Работаем!»

Хакатоны в Беларуси стали редкостью. Цель SOCIAL IMPACT - возродить культуру стартапов в Беларуси и обеспечить поддержку начинающим специалистам, которые нуждаются в знаниях и опыте, чтобы реализовать социальные проекты.

Хакатон SOCIAL IMPACT пройдет в классических традициях стартап-движения. 100 начинающих специалистов, предпринимателей и ценителей инноваций погрузятся в атмосферу ночного марафона и в экспресс-условиях за 2,5 дня будут совместными усилиями разрабатывать социальные проекты с применением IT- технологий.

Почему хакатон ночной?

Чтобы жители не только Минска, но и других регионов могли беспрепятственно принять участие в мероприятии, для них предусмотрены подходящие условия с ночёвкой на площадке. А команды, которым необходимо больше времени для совместной работы, могут оставаться на площадке сколько им потребуется.

Что ожидает участников хакатона?

SOCIAL IMPACT пройдет в Минске и соберет 100+ участников с различными компетенциями со всех уголков Беларуси. Команды будут сформированы на месте, и в течение 2,5 дней участники смогут реализовать свои проекты от идеи до стадии прототипов под руководством опытных менторов.

SOCIAL IMPACT приглашает:

  • Проекты и идеи, направленные на решение социальных проблем общества
  • IT-специалистов
  • Специалистов в области маркетинга, права и менеджмента, дизайнеров, экономистов и др.
  • Активистов с социальной направленностью, как индивидуально, так и в составе команды

В первый день хакатона пройдет формирование команд и совместная работа над проектами. Во второй день на чек-поинт сессиях участники получат обратную связь от наставников, которая поможет им улучшить свои проекты. Также запланировано два мастер-класса по быстрому созданию прототипов и их успешной презентации. Спикинг-коуч TEDxMinsk, консультант по ораторскому искусству и подготовке презентаций, бизнес-тренер Дмитрий Смирнов подготовит проекты к выступлениям.

В заключительный день состоится финальный чек-поинт, после которого менторы оценят проекты, которые пройдут в финал. Команды, прошедшие отбор, отправятся на финальный питч перед членами жюри, а остальные смогут присутствовать в качестве зрителей.

Каждый участник получит именной сертификат, подтверждающий опыт прохождения хакатона.

Что ждать дальше?

По завершению SOCIAL IMPACT Hackathon 5-7 лучших команд пройдут 2-х месячное обучение по интенсивному развитию проектов в программе Accelerator от Malimon и получат слот участника на Демо-дне для презентации своего проекта потенциальным спонсорам с целью привлечения финансовой поддержки. Это исключительный шанс для начинающих предпринимателей сделать первые шаги на пути к успеху и получить поддержку для своих проектов.

На хакатоне каждый сможет преодолеть трудности и открыть новые горизонты для реализации своих замыслов. Участники улучшат свои навыки, получат опыт ведения переговоров и смогут найти действительно ценных специалистов для потенциального сотрудничества.

Регистрация на  хакатон 

Контактная информация для СМИ:
Полина Высоцкая
pr-менеджер проектов Malimon Ecosystem
+375336523817 (Telegram, WhathApp)
+375447945571 (Telegram, Viber)
pr@malimon.com

 
Теги: Минск
 
 
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Экосистема поддержки бизнеса и стартапов "Malimon" объявляет о старте "SOCIAL IMPACT Hackathon" г. Минск, 13-15 декабря 2024 года в пространстве «Работаем!»
 
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