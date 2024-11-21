Погода в СНГ: в Беларуси похолодало, Кыргызстан накрыли кратковременные дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эта ночь стала самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщили в центре погоды «Фобос». В некоторых районах столбики термометров перешагнули отметку в плюс 6 градусов. Сейчас в российской столице плюс 8. К вечеру похолодает и пойдет снег. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

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