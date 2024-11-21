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Погода в СНГ: в Беларуси похолодало, Кыргызстан накрыли кратковременные дожди

21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси похолодало, Кыргызстан накрыли кратковременные дожди
 Фото: МТРК «Мир»

Эта ночь стала самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщили в центре погоды «Фобос». В некоторых районах столбики термометров перешагнули отметку в плюс 6 градусов. Сейчас в российской столице плюс 8. К вечеру похолодает и пойдет снег. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Всеевропейский потоп
Когда погода сломалась
В Беларуси похолодало. Дождь и снег в компании с сильным ветром стоит ожидать на большей части страны. На термометрах до минус 3. Несмотря на холодную погоду, в Столинском и Лунинецком лесхозах активничают подорлики. Эти редкие хищники на грани исчезновения. Именно поэтому им выделили 15 мест обитания на площади 2,5 тысячи гектаров. Там птиц никто не беспокоит – установлены ограничения на проведение рубок и посещение территории в период гнездования.

Кыргызстан

Четверг добавил осадков Кыргызстану. Короткие дожди в Бишкеке и во многих областях. Страна прощается с теплом. Впереди ночные заморозки и первая репетиция зимы. Остатками тепла наслаждаются не только люди, но и животные. В Чуйской области любители прогулок встретили барсуков. Бесстрашные зверьки не испугались людей и собак, и явно пытались прогнать непрошеных гостей.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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