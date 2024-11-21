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Погода в СНГ: в Беларуси похолодало, Кыргызстан накрыли кратковременные дожди
21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эта ночь стала самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщили в центре погоды «Фобос». В некоторых районах столбики термометров перешагнули отметку в плюс 6 градусов. Сейчас в российской столице плюс 8. К вечеру похолодает и пойдет снег. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
Кыргызстан
Четверг добавил осадков Кыргызстану. Короткие дожди в Бишкеке и во многих областях. Страна прощается с теплом. Впереди ночные заморозки и первая репетиция зимы. Остатками тепла наслаждаются не только люди, но и животные. В Чуйской области любители прогулок встретили барсуков. Бесстрашные зверьки не испугались людей и собак, и явно пытались прогнать непрошеных гостей.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
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