Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня важны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения потенциальных кандидатов в президенты . Александр Лукашенко провел встречу со своей инициативной группой. В нее входят члены Белорусской федерации профсоюзов, сообщает «МИР 24».

Глава государства поблагодарил руководителя и координаторов всех членов группы. И обратился с одной просьбой.

«Я это очень ценю. Я знаю, насколько это тяжелый труд. Я сам когда-то этим занимался, в первые свои выборы. Надо было самому ходить к людям. Самое главное – вы общаетесь с людьми во время сбора подписей. Я бы вас очень просил, чтобы у вас сконцентрировались эти данные, и вы меня проинформировали. А вдруг нас изберут, чтобы я знал, о чем люди говорят. Это хороший социологический срез. Это важно. Проблемы, которые тревожат людей, для меня важны», – заявил Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер напомнил руководителям белорусских СМИ, что право обратиться к электорату должно быть у каждого кандидата. Сбор подписей продлится до 6 декабря. Для выдвижения в кандидаты их необходимо набрать 100 тысяч.