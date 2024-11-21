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Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня важны
21.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается сбор подписей для
Глава государства поблагодарил руководителя и координаторов всех членов группы. И обратился с одной просьбой.
Также белорусский лидер напомнил руководителям белорусских СМИ, что право обратиться к электорату должно быть у каждого кандидата. Сбор подписей продлится до 6 декабря. Для выдвижения в кандидаты их необходимо набрать 100 тысяч.
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Белорусский лидер провел встречу со своей инициативной группой по сбору подписей для выдвижения потенциальных кандидатов в президенты.
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